Ankara’nın yoğun nüfuslu Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Metro İstasyonu, henüz kaynağı belirlenemeyen dumanların yükselmesi nedeniyle büyük bir paniğe sahne oldu. Olay, metro kullanıcıları arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Demetevler istasyonunda dumanların görülmesi üzerine durum, vakit kaybetmeksizin ilgili acil durum birimlerine bildirildi. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, sağlık ekibi ve polis gücü sevk edilerek duruma müdahale edildi.

Yolcular tahliye edildi, istasyon girişleri kapatıldı

Olay yerine ulaşan güvenlik ve itfaiye ekipleri, öncelikli olarak istasyonda bulunan ve seyir halindeki metro aracındaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesine odaklandı. Metro vagonlarından yoğun duman çıktığını gören yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşanırken, ekiplerin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanması engellendi. Tüm yolcuların tahliyesinin tamamlanmasının ardından Demetevler Metro İstasyonu’na girişler tamamen kapatıldı. İtfaiye ekipleri, dumanın kesin nedenini belirlemek ve olası bir yangın tehlikesini kontrol altına almak için istasyon içerisinde ve metro aracında detaylı incelemelerine devam etti.

Ulaşım ring seferleriyle sağlanıyor, soruşturma devam ediyor

Yaşanan bu aksaklık nedeniyle metro ulaşımı geçici olarak durdurulurken, bölgedeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ulaşım aktarmalı ring seferleri ile sağlanmaya başlandı. Metro hattının normal seyrine ne zaman döneceği, teknik incelemeler ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra netleşecek. Yetkililer, dumanın çıkış nedeninin teknik bir arıza mı yoksa başka bir durum mu olduğunu belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmazken, olayın metro güvenliği açısından taşıdığı önem nedeniyle detaylı inceleme süreci titizlikle yürütülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de, metro seferlerinin en kısa sürede normale dönmesi için teknik çalışmalarını sürdürüyor.