Çiğli’de Eğitimden Kültür Sanata, Sahadan Esnafa Çalışmalar Sürüyor Çiğli Belediyesi, ilçenin farklı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını eğitim, istihdam, esnaf, ulaşım, gıda güvenliği ve kültür-sanat başlıklarında sürdürüyor. Mesleki eğitim programlarından okul kantinlerinin denetimine, mahallelerde yürütülen asfaltlama çalışmalarından kültür-sanat etkinliklerine kadar birçok alanda çalışmalar devam ediyor.

Çiğli Belediyesi’nin istihdam odaklı mesleki eğitim projeleri kapsamında hayata geçirdiği istihdam garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu’nun üçüncü dönemi başladı. Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, başvurular arasından mülakatla seçilen 40 kursiyer eğitim almaya hak kazandı.

Mesleki Eğitimden İstihdama

32 Türk vatandaşı ile uluslararası koruma statüsündeki 8 Suriyeliden oluşan 40 kursiyer, toplam 300 saatlik eğitim programında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Hamur hazırlama tekniklerinden ekmek üretimine, pastacılık uygulamalarından hijyen kurallarına kadar sektörün ihtiyaç duyduğu farklı alanlarda eğitim verilen programla, kursiyerlerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve eğitim sonunda nitelikli personel olarak iş hayatına kazandırılmaları hedefleniyor. Program kapsamında eğitim alan kursiyerler, 39. Ahilik Haftası etkinliklerinde de emeklerini ve mesleki becerilerini sergiledi. Konak Meydanı’nda kurulan stantta kursiyerlerin hazırladığı kurabiye, börek ve cupcakeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi gören ürünler, mesleki eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmadığını; üretim, deneyim ve istihdamla doğrudan ilişkilendiğini ortaya koydu.

Ahilik Haftası’nda Esnafla Buluşma

Ahilik Haftası kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç’ı ziyaret etti. Yıldız, Altıkulaç’ın Ahilik Haftası’nı kutlayarak çiçek takdim etti. Görüşmede esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunların yanı sıra meslek kültürünün korunması ve yerel ölçekte iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Okul Kantinlerinde Denetimler Sürüyor

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontroller, belirli aralıklarla ve habersiz şekilde yapılıyor. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası kontrol edilirken, İzmir Kantinciler Odası tarafından belirlenen fiyat tarifesine uygunluk da incelendi.

Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, ürünlerin tazeliği, tost ve sandviçlerde kullanılan ürünlerin gramajları ile hazırlık alanları ve tost makineleri ekipler tarafından kontrol edildi. Kantinlerin genel hijyen koşullarını da değerlendiren ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmecileri bilgilendiriyor.

Mahallelerde Ulaşım Konforu Artırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Aydınlıkevler ve Ataşehir Mahallelerinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları da sürüyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmaları sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Mahallelerde ulaşım güvenliğini ve yol konforunu artırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi planlanıyor. Çiğli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve saha ekipleriyle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çiğli’de Kültür-Sanat Sezonu Komediyle Başladı

Çiğli Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çiğli Komedi Akşamları da yeni sezonuna Emrah Bari ile Roman Gecesi özel gösterisiyle başladı. Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilen programda müzik, mizah ve eğlence bir araya geldi. Roman kültürünün kendine özgü müziği, ritmi ve eğlence anlayışının sahneye taşındığı geceye Çiğlililer yoğun ilgi gösterdi. Salonun dolduğu programda Emrah Bari’nin sahne performansı izleyicilerden beğeni toplarken, katılımcılar şarkılara eşlik ederek ve dans ederek keyifli bir akşam geçirdi.

Başkan Yıldız: “Çiğli’nin Her Alanında Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların farklı başlıklarda eş zamanlı olarak sürdüğünü belirterek, “Çiğli’de eğitime, istihdama, esnafımıza, çocuklarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasına, yollarımızın güvenli ve konforlu hale gelmesine, kültür ve sanat hayatımızın gelişmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için belediyecilik yalnızca tek bir alanda hizmet üretmek değil; Çiğli’de yaşamın her alanına dokunabilmek demek. Bu anlayışla hem sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını takip ediyor hem de çözüm odaklı çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

“Eğitim İle İstihdam Arasında Güçlü Bir Bağ Oluşturuyoruz”

İstihdam garantili mesleki eğitim programlarının önemine dikkat çeken Başkan Yıldız, “Pastacılık ve Ekmekçilik Kursumuzun üçüncü döneminde 40 kursiyerimizi meslek sahibi olma yolunda destekliyoruz. Belediyemizin kurumlarımız ve esnaf temsilcilerimizle kurduğu iş birlikleri sayesinde eğitim ile istihdam arasında güçlü bir bağ oluşturuyoruz. Amacımız, kursiyerlerimizin edindikleri mesleki becerileri kalıcı bir istihdama dönüştürebilmelerine katkı sunmak” diye konuştu.

Kültür- Sanat Buluşmaları Sürüyor

Çiğli’nin kültür-sanat yaşamını da önemsediklerini ifade eden Yıldız, “Kültür ve sanat etkinliklerimizi yeni sezonda da farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde sürdüreceğiz. Çiğlililerin bir araya geldiği, keyifli vakit geçirdiği ve ilçemizin kültürel çeşitliliğinin sahneye yansıdığı etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz. Çiğli’nin her mahallesinde, her sokağında ve hayatın her alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.