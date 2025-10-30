24 Ekim’de bir günlüğüne iş bırakan memurlar, aradan geçen günlerde taleplerinin karşılanmaması üzerine tekrar belediye binası önünde toplandı.

Çiğli Belediyesi önünde yapılan açıklamada sendika üyeleri, “Emeğimizin karşılığını istiyoruz” pankartları açtı, sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

“Bu sadece bir belediyenin değil, tüm emekçilerin meselesi”

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, eylemde yaptığı konuşmada belediye çalışanlarının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı:

“Çiğli Belediyesi önünde onurumuz, emeğimiz ve ekmeğimiz için direniyoruz. Bu direniş yalnızca bir belediyenin meselesi değildir; İzmir'deki tüm belediye emekçilerinin ortak hikayesidir.

Bizler, yıllardır bu kentin sokaklarında, parklarında, ofislerinde, toplum sağlığı merkezlerinde gece gündüz çalışan kamu emekçileriyiz.

Ama emeğimizle ayakta tuttuğumuz belediyelerde bugün kendi alın terimizin karşılığını alamaz hale geldik.”

Filiz, belediye yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalamasına rağmen ödemeleri yapmadığını hatırlatarak, “Emekçiler aylarca bekletiliyor, alacaklarımız erteleniyor, geçim derdimiz büyüyor” diye konuştu.

“Kaynak yok bahanesiyle haklarımız gasp ediliyor”

Her defasında aynı gerekçelerle oyalandıklarını belirten Filiz, belediyenin “bütçe yetersizliği” savunmasını kabul etmediklerini söyledi:

“Her seferinde ‘Kaynak yok, bütçe kısıtlı, enkaz devraldık’ deniyor. Ama biliyoruz ki mesele kaynak değil, öncelik meselesidir.

Emeğe, adalete ve toplu sözleşmeye değer verip vermeme meselesidir. Çiğli’de başlattığımız bu direniş bir maaş kavgası değil, bir onur mücadelesidir.”

“Çiğli’deki direniş İzmir’e yayılacak”

Filiz, eylemlerinin sadece Çiğli Belediyesi’yle sınırlı kalmayacağını, diğer ilçe belediyelerine de örnek olacağını dile getirdi:

“Bugün Çiğli'de direnen emekçiler, yarın Konak'ta, Karabağlar'da, Bornova'da, Karşıyaka'da, Buca'da, Balçova'da haklarını savunan tüm emekçilere güç verecektir.

Bu mücadele yalnızca bir belediyenin değil, İzmir'in ve ülkenin her yanındaki kamu emekçilerinin mücadelesidir.”

Talepleri net: “Sözleşme uygulansın, haklarımız ödensin”

Tüm Bel-Sen üyeleri, eylemlerinde taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Talebimiz açık ve meşrudur. İmzalanan sözleşmeler uygulansın, TİS alacaklarımız eksiksiz ve gecikmeden ödensin.

Toplu sözleşme hakkı bir kağıt üzerinde değil, yaşamın içinde anlam bulsun.” Sendika, hakları ödenene kadar eylemlerini sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.