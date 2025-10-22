Son Mühür- CHP'nin 4-5 Kasım Kurultayı'na şaibe karıştığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden ve sonucu merakla takip edilen davaya dönüşmüştü.

13 yıllık iktidarını kaybetmesinin ardından aktif siyasetten kopmadığını gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olası bir mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönüş ihtimali davayı siyasetin de ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

CHP'de parti içi iktidar yarışına yön verecek kapasitede olan 24 Ekim'deki duruşma öncesi kritik bir gelişme yaşandı.



Daha büyük bir salon talebi...



Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın görüldüğü salonun yetersizliğine yönelik eleştirilerin ardından harekete geçerek davanın daha büyük bir salona alınması yönünde talepte bulunmuştu.

Talebi değerlendiren Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, basının da büyük ilgi gösterdiği davanın 24 Ekim Cuma günkü duruşmasının yerini değiştirmeyi uygun buldu.

Duruşma, Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek.

