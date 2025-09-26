Son Mühür- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasına ilişkin kararın devamına hükmetti ve CHP’nin itirazını reddetti. Mahkemenin bu kararı, CHP’de ve partinin tabanında büyük tepkiye yol açtı.

24 Eylül’de düzenlenen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde Özgür Çelik yeniden başkan seçilmiş ve yönetimi yenilenmişti. Ancak mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde yapılan kongre sonuçlarını tanımadı. Parti içerisinden gelen tepkiler özellikle bu noktada yoğunlaştı.

YÜKSEL TAŞKIN'IN MESAJI

İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi. Taşkın, “Adalet Bakanı @yilmaztunc, Anayasayı ihlal eden, YSK yetkilerini tanımayan bu siyasallaşmış mahkeme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine yargı bağımsız ve tarafsızdır mı diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

PARTİDEN TEPKİ

CHP cephesinde yaşanan bu gelişmeler, parti yönetimi ve taban arasında tartışmaları alevlendirirken, yargı ve siyasetin sınırları konusunda da yeniden gündem oluşturdu.