Son Mühür- Hafta sonu kurultay heyecanı yaşayacak olan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ''Parti, adı yolsuzluk iddialarına karışanlardan arındırılsın'' çağrıları hız kesmiyor.

Aralarında İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Rıfat Nalbantoğlu'nun da bulunduğu 10 CHP'li vekille başlayan tartışma, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada izlenme rekorları kıran, ''Parti arınmalı'' konuşmasıyla gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından önce eski milletvekillerinden sonrasında da eski il başkanlarından ortak açıklamayla, adı yolsuzluk iddiasına karışan isimlerin partiden uzaklaştırılması için Özgür Özel yönetimine çağrı gelmişti.

Bu kez tepkilerin son adresi eski ilçe başkanları oldu.

Troller ve satılık kalemler...



30 eski ilçe başkanı imzasıyla yapılan ortak açıklamada,

''•Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır!

•Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır.

•AKP iktidarının siyaset kurumunda, yargıda ve bürokraside yarattığı yozlaşma ikliminin Cumhuriyet Halk Partisi’ni etkilemesine izin verilmemelidir.

•Rakiplerimizle mücadele ederken kendi değerlerimiz ayaklar altına alınmamalıdır.

•Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır.

•Uğur Mumcu'nun deyimi ile "Diplomalarını mor binliklere kiralayan" gazetecilerin ve akademisyenlerin, sermaye çetelerinin, sağı solu belli olmayan devşirmelerin, belediye bordrolu foncuların ve kaşecilerin, okyanus ötesi kalıntılarının, trollerin Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi ve ahlaki rotasına yön vermelerine geçit verilmemelidir.

•Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyüktür. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisidir.

Bu konularda hassasiyet göstermesi gereken ilk ve en önemli kişi ise kurumsal kimliğimizi temsil eden partimizin Genel Başkanıdır.

Tarihi boyunca hiçbir vesayete boyun eğmeyen CHP Genel Başkanlık makamını; tarihimizden aldığımız bilinç ve sorumlulukla değerlerimize, hukukumuza, kurumsal kimliğimize, ülkenin öncelikli olan siyasal ve ekonomik sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.'' mesajı verildi.