Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, 20 Eylül’de yapılacak ilçe kongresinde yeniden aday olacağını açıkladı. Gürboğa’nın adaylık açıklamasına çok sayıda partili katıldı.

Gürboğa konuşmasında, Cumhuriyet’in değerlerine ve demokrasiye sahip çıkma vurgusu yaptı. “Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen, halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin birer neferiyiz” diyen Gürboğa, hedeflerinin Karabağlar’da yaşayan tüm yurttaşların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesi olduğunu belirtti.

Gürboğa'dan Demokrasi Vurgusu

Türkiye’de demokrasiye yönelik baskılara da değinen Gürboğa, “Bugün belediye başkanlarımız, halkın iradesiyle seçilen temsilcilerimiz haksız yere tutuklanmakta. İktidar, sandıkta kazanamadığını, yargıyı araç haline getirerek gasp etmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Karabağlar’da örgütlenmeye önem vereceklerini dile getiren Gürboğa, özellikle kadın ve gençlerin siyasette daha aktif rol alacağını söyledi. “Karabağlar’da kırgınlıkları geride bırakacağız, örgütümüzü bir yumruk gibi kenetleyeceğiz. Mahalle mahalle örgütlenecek, vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız” dedi.