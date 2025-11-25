Son Mühür - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar'dan Son Mühür'e özel açıklamalar geldi.

"Dünün konusu değil!"

Kadına yönelik şiddetin geçmişten beri var olduğunu söyleyen Ayça Çağlar, "Kadına yönelik şiddet aslında dünün konusu değil. Gerçekten de yüzyıllardır süregelen bir mesele. Turuncu renk BM tarafından yıllardır şiddet temelinde simgeleştirildi. Bunun da anlamı şu. Kadınlar için onların ışığını onların rengini aydınlatmak üzere turuncu renk seçilmiş. Her yıl 25 Kasım'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününe kadar 16 günlük bir uluslararası farkındalık yaratmaktadır." dedi.

"En önemli şey İstanbul Sözleşmesi!"

İstanbul Sözleşmesi'nin öneminden bahseden Çağlar, "En önemli, her zaman söylediğimiz şey İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak doğru bilinen yanlışları kadın örgütleriyle beraber bizler de bazı çalışmalarımızda iletmiştik. En büyük doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi yerli ve milli olmama bilgisiydi. Ancak bu tamamen yanlıştır. İstanbul Sözleşmesi bizler için çok kıymetlidir. Bir gecede çekilme kararı alınması, İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuktaki yansıması olan 6284 sayılı yasayı da bu fesih kararı aslında tehlikeye atmıştır." ifadelerini kullandı.

"Tüm dezavantajlı tarafları kapsıyordu!"

"İktidar dili, medya dili, televizyonlardaki diziler, şiddet gösterimi gibi konular da maalesef şiddetin yolunu açan bir mesele. İstanbul Sözleşmesi tüm dezavantajlı tarafları kapsıyordu. Çocukları kapsıyordu. Hatta, 18 yaşından küçük kız çocukları bile sözleşmedeki kadın teriminden faydalanıyordu. Bu, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına sağladığı hakları kız çocuklarına da sağladığı anlamına gelir. Ancak kadınlar maruz kaldıkları eşitsizlikle, şiddetle, ölüm tehditleriyle ve maalesef öldürülmeleriyle aslında en çok ihtiyaç duyan kesim haline geliyor. Yoksa herkesi kapsıyor bu sözleşmeler.

Gücün yetmediği durumlar var. Bizlerin yapabileceği şey örgütlü durmak. Bir emniyet, bir bakanlığın imkanları gibi olmuyor bizim yaptığımız şeyler. Alo 183'ten başlamak üzere Büyükşehir'in, Çankaya Belediyesi'nin kadın dayanışma merkezleri var. Ankara Barosu'nun Gelincik merkezi var. "