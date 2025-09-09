Son Mühür / Gamze Eskiköy – CHP İzmir İl Başkanlığı, kuruluşunun 102’nci yılı ile İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını aynı günde kutladı. Hem coşku hem de tepki mesajı veren örgüt, İstanbul’da yaşanan kayyum gelişmelerini protesto etmek amacıyla sokağa çıktı.

Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler

İl başkanlığı binası önünde toplanan partililer, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ellerinde bayraklarla korteje eşlik eden CHP’liler, kurtuluşun gururunu yaşarken İstanbul’daki kayyum tartışmalarına tepkilerini dile getirdi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

“İki kutlu günü birlikte yaşıyoruz”

Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk bırakılmasının ardından konuşma yapan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Alan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir milletin makûs talihine son verdiği ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihine altın harflerle yazılmış iki kutlu günü birlikte yaşıyoruz. Dünya siyasi tarihinde ablukaları yıkmış, ihanete geçit vermemiş, hainlere ve iş birlikçilerine hadlerini bildirmiş ve savaş cephelerinde kurulmuş tek siyasi parti olan, köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden alan, Cumhuriyet Halk Partimizin 102. kuruluş yıldönümünde bir aradayız. Yine, tarihte bir milletin kurtuluş mücadelesini başlatan ve bitiren tek kent olan İzmir’imizin, düşman işgalinden kurtarılışının 103. yılında, başta Büyük Devrimci Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”

“Atatürk’e dil uzatan her hain kendi karanlığında boğulur”

Konuşmasında İzmir’in tarihi rolüne vurgu yapan Alan, şu sözleri dile getirdi:

“15 Mayıs 1919’da Konak Meydanı’nda Gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu atmasıyla başlayan ulusal direniş, Konak Meydanı’nda Yüzbaşı Şerafettin’in bayrağımızı vilayet gönderine çekmesiyle sonuçlandı. İşte o günden bugüne Cumhuriyete, demokrasimize ve özgürlüğümüze uzanan her kirli eli kıran, Birliğimize ve ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatan her haini kendi karanlığında boğan bir İzmir kimliği var. Bu kimlik hem 9 Eylül’de vatanın kurtuluşunu hem de ondan tam bir yıl sonra yine 9 Eylül’de Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunu gerçekleştiren iradenin tam da kendisidir.”

“İktidar yürüyüşünü taçlandırmadan durmayacağız”

Alan, CHP’nin mirasını devralan kadroların kararlılığına dikkat çekerek, “İzmirliler ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu kadroları, Kurtuluş Savaşını başlatan ve bitirenler olarak, başladıkları işi asla yarım bırakmamışlardır. Bizler de bu mirasın sahipleri olarak başlattığımız iktidar yürüyüşünü halkın ve adaletin iktidarıyla taçlandırmadan asla durmayacağız” dedi.

“Milli iradeye ihanet ediliyor”

Konuşmasının devamında iktidara sert eleştiriler yönelten Alan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük 9 Eylül zaferinin ardından devletin kurulması, meclisin açılması ve milletin iradesinin yönetime yansıması için en önemli adım da CHP’nin kuruluşudur. Ancak maalesef günümüz iktidarı bizim gibi düşünmemektedir.

Cumhuriyetin en büyük emaneti olan milli iradeye ve o iradenin seçtiklerine 19 Mart’ta başlayan hukuk darbesiyle adeta ihanet edilmektedir. Saray iktidarı, Türkiye’nin birinci partisine yargı sopasıyla diz çöktürmeye çalışmakta, halka zulmetmekte, demokrasiyi ve Anayasayı yok saymaktadır. Kendi halkından korkan bu zihniyet, CHP’nin yükselişi ve iktidara gelişinin kaçınılmaz olmasından dolayı paniğe kapılmıştır.”

Alan, mevcut iktidarın yerel seçimlerde aldığı yenilginin intikamını almak için yargıyı ve iftiraları kullandığını dile getirdi.