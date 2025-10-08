Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, 17 Ekim Cuma günü yapılacak il kongresi öncesinde hareketli saatler yaşıyor.

Genel Başkan Özgür Özel’in, kooperatif davası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile devam kararı almasının ardından, parti kulislerinde kongrenin tek adaylı yapılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, ilçe başkanlarına süreci resmen bildirdi ve tek adaylı kongre mesajını iletti.

ÇARŞAF MI BLOK LİSTE Mİ?

Ancak kongrede çarşaf liste mi yoksa blok liste yöntemiyle seçim yapılacağı belirsizliğini koruyor. Aslanoğlu’nun tutukluluğunun devam etmesi durumunda ise güçlü başkanvekili formülünün gündeme geleceği iddia ediliyor.

AYTEKİN İZMİR'DE

Bu gelişmelerin gölgesinde, İzmir’de bugün iki kritik toplantı gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, il kongresi gündemiyle kente geldi. Aytekin, saat 16.30’da ilçe başkanlarıyla, ilerleyen saatlerde ise belediye başkanlarıyla CHP İzmir İl Binası’nda bir araya gelecek.