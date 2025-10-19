Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin durdurulması yönündeki talebinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından gerçekleştirildi. Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde saat 13.00’te başlayan kongre öncesi, partililer sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı. Delegeler kayıt işlemlerini tamamlayarak salondaki yerlerini aldı.

“Siyasallaşmış yargının oyuncağı olanlar var”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuşmasında partiden ihraç edilen ve kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Çelik, şunları söyledi:

“Kendisine CHP’liyim deyip siyasallaşmış yargının oyuncağı olanlar var. ‘Şu kadar yıllık CHP’liyim’ demekle bu iş olmaz. Er meydanı burada, kendine güveniyorsan aday ol, yarışalım. İşte minder, işte er meydanı. Nasıl 19 Mart’ta bir darbe girişimini püskürttüysek, kayyımları da hep birlikte püskürttük. Erken seçim sandığı er ya da geç milletin önüne gelecek, yenileceksiniz.”

“CHP tüm baskılara rağmen dimdik ayakta”

Konuşmasının devamında iktidarın baskılarına değinen Çelik, CHP’nin kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı:



“CHP, ceberut bir iktidarın saldırısı altındadır ama dimdik ayaktadır. Belediye başkanlarımız, tüm baskılara rağmen tarih yazıyor. Yargı tacizleriyle, operasyonlarla CHP’yi durduramayacaklarını gördüler. Şimdi de kurumsal kimliğimize saldırıyorlar.”

“Korku duvarı Saraçhane’de yıkıldı”

Çelik, sözlerinin sonunda demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. “Bu topraklara adaleti, demokrasiyi biz getireceğiz. Trump’ın kapılarında meşruiyet arayanlara karşı, ülkemizi dış politikada onurlu bir noktaya taşıyacağız. O korku duvarı Saraçhane’de, öğrencilerle ve kadınlarla yıkıldı. ‘12 metrekarelik hücremde saraydakilerden daha özgürüm’ diyen İmamoğlu ile o duvar yerle bir oldu.”

“Erken seçim sandığı milletin önüne gelecek”

Çelik, konuşmasını erken seçim mesajıyla tamamladı:



“Bugün bizi yargı sopasıyla korkutabileceklerini sananlar, halkın iradesine yenilecek. Erken seçim sandığı, er ya da geç milletin önüne gelecek. O gün geldiğinde bu halk, kayyımları da, darbe girişimlerini de tarihin karanlık sayfalarına gömecek.”