Son Mühür / Yağmur Daştan - Çeşme’de otel ve yat limanı açmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurulduğu geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştı. Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri Anonim Şirketi’nin hazırladığı 241 milyonluk proje ile Çeşme ilçesinde açılmak istenen otel ve yat limanı ile ilgili çevresel etki değerlendirme süreci başlatılırken projenin ÇED toplantısının bölgedeki doğaseverlerin tepkisi sayesinde iptal edildiği öğrenildi. Protestolar üzerine toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin toplantının yapılamadığını resmî tutanak altına alarak toplantıyı iptal ettiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, “Proje kapsamında doğaya zarar verecek şekilde 47 yatın sığacağı mendireklerin yapılması 3 parselde 9 odalı otel, çekek yeri, sosyal ve idari tesisler, deniz feneri inşa edilecekti. En vahim durum ise denizin dibi kazılarak 20 bin metrekarelik alanda çalışma yapılacak ve bu olan 5 bin metrekareye kadar azaltılacaktı. 20 bin metrekarelik bir alanda böylesi bir hafriyatın yapılması asla kabul edilemez” dedi.

‘Böylesi bir kötülük kabul edilemez’

Söz konusu alanın balıkların kuluçkalama bölgeleri arasında olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Burası sadece Çeşme balıkçılarını ve ekonomisini değil; Alaçatı aşağısındaki ilçelerimizdeki balık üreme alanlarını da etkileyecekti. Burada ters rüzgar olduğu için kıyılardaki hava sirkülasyonu kesileceğinden alan çok kısa sürede çamur ve pislik deryasına dönüşecekti. Bunun için toplantının yapılmasına karşı çıktık. ÇED izni süreci iptal oldu. Şimdi yeniden başvurmaları gerekiyor ama ona da karşı çıkacağız. Alaçatı gibi dünya markası olan yere böylesi bir kötülük asla kabul edilemez. Bunun engellenmesi için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Ayayorgi’de inşaat durdu: Telafisi nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde Ayayorgi’de yapımı başlanan inşaat çalışmaları da gündeme gelmişti. Konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Şu anda inşaat durdu. Konuyla ilgili üç mahkeme kararı var. Biz de bunlarla birlikte savcılığa şikayette bulunduk. Şimdilik inşaat durdu ancak yapılan çalışmaların telafisi nasıl yapılacak?” diye sordu.

‘Elimizden geldiği kadar direniyoruz’

Son olarak, “Çeşme’yi resmen yağmalamaya çalışıyorlar” sözleriyle tepkisini gösteren Güler, “Çeşme’yi resmen yağmalıyorlar. Bin senedir Anadolu topraklarındayız hala kendi topraklarımızı yağmalamakla meşgulüz. Dünyada kendi güzelliklerini yağmalayan ülkelerin başında geliyoruz. Bir rant peşine düşülmüş gidiliyor. Bu rantın ilk adresi İstanbul Kanalıydı, ikinci adresi de Çeşme. Elimizden geldiği kadar direniyoruz. Çeşme ve İzmir’e de bu mücadelede bize destek olmaya; kendi doğa güzelliklerini korumaya çağırıyoruz” diye konuştu.