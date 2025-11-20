Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi, kentteki eğitim ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Alaçatılı Özen ailesinin katkılarıyla yapılacak “Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi” için protokol imzalandı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte ilçede çocuklara yönelik kamusal hizmet altyapısı daha da genişlemiş olacak.

Alaçatı’ya modern ve güvenli bir gündüz bakım evi

Alaçatı Mahallesi’nde 1600 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez; çocuk oyun grupları, geniş yeşil alanlar ve 195 metrekarelik kapalı bölümden oluşacak. Üç sınıfın yer alacağı merkez, 36 çocuk kapasiteli bir gündüz bakım evi olarak planlandı. Açık oyun alanlarıyla desteklenen proje, Alaçatı’nın taş mimarisine uyumlu cephe tasarımı, modern eğitim altyapısı ve çocuk güvenliğini önceleyen yapısıyla bölgeye nitelikli bir kamusal eğitim alanı kazandıracak.

“Geleceğin Çeşme'si için kalıcı bir miras”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, protokol imzasının ardından yaptığı açıklamada Özen ailesine teşekkür ederek şöyle konuştu: “Alaçatı’mızın kıymetli ailelerinden Özen ailesine tüm Çeşmeliler adına teşekkür ediyorum. Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi, sadece bugünün değil, geleceğin Çeşmesi için de büyük bir armağan olacak. Bu katkı, çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak kalıcı bir miras anlamına geliyor.”

Çeşme’de kamusal eğitim yatırımları genişliyor

Çeşme Belediyesi, kent genelinde sürdürülen kamusal eğitim alanı yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Her mahallede çocukların güvenle büyüyebileceği, öğrenebileceği, sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar oluşturulması çalışmaların odağını oluşturuyor. Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi’nin 2026 yılında hizmete açılmasıyla birlikte Alaçatı, modern bir çocuk merkezine daha kavuşmuş olacak.