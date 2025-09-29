Sezonun ilk maçını galibiyetle kapatan Çeşme Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, ikinci karşılaşmada da sahadan zaferle ayrıldı. Urla Belediye Gençlik Voleybol Takımı’nı 2-0 mağlup eden Çeşmeli sporcular, üst üste ikinci kez kazandı.

Yedeklerle gelen farklı skor

Mücadelenin ikinci setinde yedek oyuncularla sahaya çıkan Çeşme Belediyespor, rakibini 25-12’lik net bir skorla geçti. Takımın farklı kadro tercihiyle bile üstün oyun sergilemesi, sezonun geri kalanı için dikkat çekici bir mesaj oldu.

Liderlik koltuğuna oturdular

İkinci galibiyetin ardından puanını 4’e yükselten Çeşme Belediyespor, grubunda liderliğe yükseldi. Aynı grupta Türkoğlu, Efor Gençlik, Urla Belediye Gençlik, Teos Kartalları, Yıldıztepe ve Ege Atletik takımları da mücadele ediyor.

Başkan Sarısaç’tan tebrik mesajı

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Sarısaç, “Küçük Kızlar Voleybol Takımımız, ortaya koyduğu mücadele ve aldığı sonuçlarla bizleri gururlandırdı.

İki maçta da sahada gösterdikleri azim ve kazanma isteğiyle geleceğe dair umutlarımızı artırdılar. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.