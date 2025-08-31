Son Mühür/ Merve Turan- Çeşme Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulu, renkli bir sertifika töreniyle tamamlandı. İki ay boyunca futbol, basketbol, voleybol, tekvando, jimnastik ve zumba gibi farklı branşlarda eğitim alan yüzlerce öğrenci, ailelerinin ve Çeşme halkının katıldığı programda yeteneklerini sergiledi. Minik sporcuların hazırladığı gösteriler, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Başkan Denizli: "Sporla büyüyen çocuklar geleceğimizdir"

Törende konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Çocukların sadece fiziksel beceriler kazanmadığını, aynı zamanda takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrendiklerini belirtti. Konuşmasında, aynı gün Sırbistan'da mücadele eden Tekvando Milli Takımı'na başarı dileklerini ileterek sporun evrensel birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Denizli, çocuklarını spora yönlendiren ailelere ve öğrencilere emek veren antrenörlere teşekkür ederek, "Bu çocuklar sporla büyüyor, sizlerin desteğiyle sağlıklı ve mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor" dedi.

Sertifika coşkusu sahneye taşındı

Konuşmaların ardından program, minik sporculara sertifikalarının verilmesiyle devam etti. Sahneye çıkan çocukların yüzlerindeki mutluluk, ailelerinin gururu ve antrenörlerin coşkusu törene duygusal anlar kattı. Çeşme Belediyesi, genç nesillerin fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimini destekleyen bu tür projelerle sporu yaygınlaştırmaya devam edeceğinin mesajını verdi.