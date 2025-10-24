Son Mühür- Telefonlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, cep telefonlarında vergi oranlarını belirleyen matrah dilimleri yeniden belirlendi.

Yeni matrah dilimleri belirlendi

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındaki telefonlar için yüzde 25, 4.500 TL’yi aşıp 9.000 TL’yi geçmeyenler için yüzde 40, 9.000 TL’nin üzerindekiler için ise yüzde 50 oranında ÖTV uygulanacak.

Önceki düzenlemede bu sınırlar çok daha düşüktü. Eski uygulamada 1.500 TL ve altındaki telefonlar yüzde 25, 1.500–3.000 TL arasındakiler yüzde 40, 3.000 TL’nin üzerindekiler ise yüzde 50 oranında vergilendiriliyordu.

Bazı telefonlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Matrah limitlerinin artırılmasıyla özellikle giriş ve orta segmentteki bazı modellerde vergi oranı yüzde 50’den yüzde 40’a gerilemiş oldu. Bu değişikliğin, piyasada fiyat/performans açısından tercih edilen modellerin fiyatlarını yaklaşık 1.000 TL kadar aşağı çekmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, matrah artışı daha çok orta segment telefonlarda hissedilecek; üst segment modellerde ise fiyatlarda kayda değer bir değişiklik olmayacak.

Cep telefonlarından alınan vergiler

Cep telefonları satışında birden fazla vergi kalemi bulunuyor. Buna göre:

Kültür Bakanlığı Payı: %1

TRT Bandrol Ücreti: %12

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %25, %40 veya %50 (matraha göre)

Katma Değer Vergisi (KDV): %20

Bu kalemler birlikte değerlendirildiğinde, bir cep telefonunun satış fiyatında vergilerin payı oldukça yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.