Son Mühür- Gezi Parkı olayları nedeniyle 27 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım için mahkemeden tahliye kararı çıktı. Mahkeme, Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Kararın ardından Barım, akşam saatlerinde cezaevinden serbest bırakıldı.

Ekol TV’de gergin anlar

Tahliye kararı Ekol TV’de yayınlanan programda gündeme geldi. Programın yorumcuları Nagehan Alçı ve Ferhat Murat, karara dair değerlendirmelerde bulunurken aralarında tansiyon yükseldi.

Alçı’nın sözleri tartışma başlattı

Gazete manşetlerini izleyicilere gösteren Alçı, partnerine dönerek, “Dünün en önemli gelişmelerinden biri. Sen ‘ölseler de fark etmez’ mi diyorsun bilmiyorum, çünkü sen Ayşe Barım’ın içeride olmasını savunmuştun. Tamam biraz ağır oldu” ifadelerini kullandı.

Ferhat Murat’tan sert tepki

Alçı’nın sözlerine tepki gösteren Ferhat Murat, “Benim adıma neden yorum yapıyorsun, anlamadım. Yani ben niye insanların ölmesini isteyeyim?” diyerek karşılık verdi. Böylece stüdyoda kısa süreli bir gerilim yaşandı.