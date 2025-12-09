Son Mühür/ Seçil Ünlü - Dikili Belediyesi, Çandarlı’da kentin estetik bütünlüğünü güçlendiren ve sosyal yaşamı canlandıran Meydan Projesi’ni uygulamaya aldı. Projede begonit yüzeyler, granit plak taş kaplamalar ve kilit parke zemin uygulamalarıyla dayanıklı, modern ve mimari bütünlüğe sahip bir meydan tasarımı hedefleniyor. Yaya kullanımını kolaylaştıran akslar, modern oturma birimleri ve gölgeliklerle ziyaretçilere konforlu bir açık alan sunulacak.

Estetik peyzaj ve modern LED aydınlatma

Projede yer alan peyzaj düzenlemeleriyle meydanın yeşil dokusu güçlenecek; çevreci tasarım ilkeleri ön planda tutulacak.

Ayrıca enerji verimliliği yüksek LED aydınlatma sistemi sayesinde meydanın gece görünürlüğü artacak; alan hem güvenli hem de estetik bir hale getirilecek.

Çandarlı’ya yeni bir sosyal yaşam merkezi

Meydan Projesi’nin önemli bileşenlerinden biri de bölgede kültürel buluşmalara ev sahipliği yapacak “Sosyal Yaşam Merkezi” olacak. Merkez, halkın etkinlik düzenleyebileceği, sosyalleşebileceği ve rahatça vakit geçirebileceği bir odak noktası işlevi görecek. Orta refüj ve yeşil alan düzenlemeleriyle doğayla uyumlu, nefes alan bir meydan kimliği oluşturulması planlanıyor.

“Otopark sorununa neşter vuruyoruz”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çandarlı’da uzun süredir yaşanan otopark ve trafik yoğunluğuna da çözüm getirdiklerini belirterek projenin önemine dikkat çekti.

Başkan Kırgöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Söz verdiğimiz projelerden birini daha hayata alıyoruz. Çandarlı’ya yeni bir çehre kazandıracak meydan düzenlememizin yapımına başlamış durumdayız. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan misafirlerimize kadar herkes için daha modern, daha kullanışlı, daha konforlu bir meydan oluşturuyoruz.”

Trafik düzenlemelerinin de projeye dahil olduğunu dile getiren Kırgöz, şunları ekledi: “Tek yön trafik uygulaması ve yeni otopark düzenlemeleri ile kent merkezindeki park karmaşasını büyük ölçüde çözüyoruz. Kapalı pazaryeri bölgesi ve yeni aile sağlığı merkezi arkasında oluşturulan otoparklarla yüzlerce araç için yer açılmış olacak. Hemşehrilerimizin desteğini her zaman hissediyoruz. Bu meydanın Çandarlı’ya hayırlı olmasını diliyorum.”