Son Mühür- İşverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek yardımlarında uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.

2026 yılı için yapılan düzenleme kapsamında günlük yemek bedeli istisnasına yüzde 25 oranında artış yapıldı.

Bu artışla birlikte, 2025 yılında günlük 240 TL olan vergi istisnası tutarı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 300 TL’ye çıkarıldı.

Aylık yemek kartı istisnası 6 bin 600 TL’ye yükseldi

Yeni tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bir çalışanın yemek kartına yüklenebilecek vergiden muaf tutar şöyle oldu:

Günlük yemek bedeli istisnası: 300 TL

Aylık (22 iş günü) istisna tutarı: 6.600 TL

Bu tutara kadar yapılan yemek yardımlarından gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

Yemek kartı limitleri artacak, vergi yükü azalacak

Yeni düzenleme, yalnızca çalışanları değil işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Günlük yemek bedeli istisnasının yükseltilmesiyle birlikte, işverenlerin yemek kartı ödemeleri üzerinden ödeyeceği vergi yükü azalacak.

Bu durum, çalışanlara verilen yemek kartı limitlerinin artırılmasının önünü açarken, işverenlerin 6.600 TL’ye kadar olan yemek yardımlarını vergiden muaf şekilde sunabilmesini sağlayacak.

Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor

Günlük yemek bedeline ilişkin yeni vergi istisnası tutarı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yemek kartı kullanan çalışanların yanı sıra, işverenlerin bordro ve yan hak planlamalarında da bu yeni tutar esas alınacak.