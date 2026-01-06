Son Mühür - İzmir’in Karaburun ilçesinde, geçmiş yıllarda jeotermal enerji santralleri (JES) projelerine karşı düzenlenen toplantılar, itiraz dilekçeleri ve protestolarla bilinen Sarpıncık ve Hasseki mahallelerinde yeni bir enerji yatırımı daha hayata geçirilemeden iptal edildi. Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., bölgede planladığı Sarpıncık Rüzgar Enerji Santrali’ne (RES) yardımcı kaynak Güneş Enerji Santrali (GES) projesine ÇED sürecinde olumlu yanıt gelmedi.

150 milyonluk proje hedefleniyordu

Enerji sektöründe rüzgar ve güneş yatırımlarıyla öne çıkan Çalık Grubu’nun iştiraki olan şirket, Karaburun’da hâlihazırda bulunan 32,5 MWm / 32 MWe kapasiteli Sarpıncık RES’e, 23,166 MWm / 23,166 MWe gücünde yardımcı kaynak GES eklemeyi hedefliyordu. 32,44 hektarlık alanda kurulması planlanan tesisle birlikte toplam kurulu gücün 55,666 MWm seviyesine çıkarılması öngörülürken, projenin yatırım bedeli 150 milyon 579 bin TL olarak açıklanmıştı. Proje kapsamında 6 Haziran 2024 tarihinde Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı düzenlenmiş, toplantıda bölge halkından gelen görüş ve öneriler ile İnceleme-Değerlendirme Komisyonu üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanarak Çevrimiçi ÇED Sistemi’ne yüklenmişti.

ÇED sürecinde durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci resmen başlatılmış; ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edilmiş, Aralık 2024’te ise İnceleme-Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılması planlanmıştı. ÇED Yönetmeliği kapsamında, süresi içinde görüş bildirmeyen kurumların görüşlerinin “olumlu” kabul edileceği de süreçte kamuoyuna bildirilmişti. Ancak tüm bu idari ve teknik aşamaların ardından, Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin projeyi iptal ettiği ve Sarpıncık RES’e yardımcı kaynak olarak planlanan GES yatırımının uygulanması çevresel ve mevzuat uyumsuzluğu gerekçesiyle ÇED sürecinde durduruldu. Proje alanının, Karaburun–Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi plan hükümleri kapsamında uygun olmadığının da altı çizildi.

Mahkeme daha önce de iptal etmişti

Daha önce de yine Çalık Enerji tarafından planlanan Sarpıncık Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi için verilen “ÇED Olumlu” kararı, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, bölgede bulunan biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin taşıma kapasitesinin yeterince dikkate alınmadığını belirtmişti.