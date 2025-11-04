Son Mühür- Türkiye’nin batı kesimleri, son yılların en yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. Marmara ve Ege bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kirli hava, özellikle İstanbul genelinde gözle görülür bir şekilde hissedildi. Hava kalitesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte uzmanlar, vatandaşları evlerinden çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İkinci dalga bu gece yurda giriş yapacak

Uzmanlar, kirli havanın sadece bugünü değil, yarın sabahı da etkisi altına alacağını belirtti. Meteorolojik verilere göre, ikinci kirli hava dalgasının bu gece yarısından itibaren Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde hava kalitesinde daha da kötüleşme olacağı öngörülüyor.

“Camlar kapalı kalsın”

Hava Forum’da yapılan paylaşımlarda, vatandaşların evlerini havalandırmaması ve camlarını kapalı tutması istendi. Hava kirliliğinin yüksek olduğu iller arasında İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Zonguldak ve Sakarya yer aldı. Uzmanlar, bu şehirlerde yaşayanların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Levent Kurnaz’dan maske çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’un hava kirliliği haritasını paylaştı. Kurnaz, “Bugün hava İstanbul’da çok kötü. Sarı idare edilir ama turuncu, sağlık sorunu olanlar için risklidir. Kırmızı seviyede kimse dışarı çıkmamalı. Morun ne demek olduğunu düşünmek bile istemem. Lütfen en azından dışarı çıkarken maske takın” ifadelerini kullandı.

Sağlık uzmanlarından ek önlem tavsiyesi

Uzmanlar, kirliliğin yoğun olduğu günlerde açık havada spor yapılmaması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve çocukların oyun alanlarında uzun süre kalmaması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, solunum rahatsızlığı yaşayan vatandaşların doktor tavsiyesiyle maske ve filtreli solunum cihazlarını kullanmaları öneriliyor.

İzmir ve çevresinde de risk büyüyor

Kirlilikten etkilenen iller arasında yer alan İzmir’de de sabah saatlerinde görüş mesafesi azaldı. Yetkililer, hava kalitesinin önümüzdeki günlerde rüzgâr yönüne bağlı olarak değişebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.