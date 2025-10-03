Son Mühür- 26 Eylül’de Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Olayla ilgili dosya Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi.

Komşudan dikkat çekici iddialar

“Gel Konuşalım” programına bağlanan Güllü’nün apartman komşusu, taziyeye gittiğinde gördüğü şüpheli bir ayrıntıyı kamuoyuyla paylaştı. Komşu, evdeki teras camının kırık olduğunu ve bir cam parçasının abla tarafından çöpe atıldığını ileri sürdü.

“Cam kırık, parça çöpe atıldı”

İsmini vermek istemeyen tanık, gördüklerini şu sözlerle aktardı:

“Sehpanın altında bir cam parçası buldum. Yukarı baktığımda camın kırık olduğunu fark ettim. Ablasına söyledim, ‘kırılmış herhalde’ dedi ve parçayı elimden alıp çöpe attı.”

“Camdan dördüncü kişi girmiş olabilir”

Komşu, camın kırık olmasının sıradan bir durum olmadığını vurgulayarak önemli bir ihtimali gündeme getirdi:



“Cam mutfaktan yan evin terasa açılıyordu. Tahminimce camdan dördüncü bir kişi daha girmiş olabilir.”

Soruşturma genişletiliyor

Cam kırığı iddiası ve “dördüncü kişi” şüphesi, olayın basit bir düşme vakası olmadığını düşündürüyor. Cinayet Büro ekipleri, hem olay yerindeki izleri hem de görgü tanıklarının beyanlarını yeniden değerlendiriyor.