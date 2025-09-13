Son Mühür - Hollanda devlet kanalı AVROTROS, Gazze’deki insani krizi gerekçe göstererek sert bir açıklamada bulundu: “Gazze’de yaşanan ağır insani dram sürerken, İsrail’in Eurovision’a katılması kabul edilemez.” Kanal ayrıca, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve hayatını kaybeden gazetecileri de bu karara gerekçe olarak gösterdi.

İsrail boykotu giderek büyüyor

Hollanda’nın kararı, Eurovision’da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce İrlanda ve Slovenya benzer tavırlar sergilemiş, İzlanda ise yarışmadan çekilebileceğini açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in Eurovision’dan men edilmesini açıkça talep etti. Tepki sadece ülkelerle sınırlı kalmadı; Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü oyuncular da İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu. Eurovision’un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), üye ülkelerden Aralık ayına kadar kararlarını bildirmelerini istedi. Eurovision Direktörü Martin Green ise, “Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili kaygıları anlıyoruz, ancak yarışmaya katılım her ülkenin kendi kararıdır” ifadelerini kullandı.