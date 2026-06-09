Son Mühür- Gün içinde 13.580 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Orta Doğu'dan gelen çatışmaların durduğu haberlerinin ardından kayıplarının bir bölümünü telafi ederek günü 13.860 puandan kapatmayı başarmıştı.

Önceki kapanışa göre yüzde 1.22 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.29'luk yükselişle 13.900 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda tablo nasıl?



BOFA'dan Amerikan piyasaları için Ayı Piyasası uyarısı geldi. Fed'in faiz artışı riskinin de yükseldiği belirtiliyor.

Almanya'nın ithalatı beklentilerin üzerinde artarken Çin'in ihracat rakamları ise beklentilerin üzerinde artış olduğunu gösterdi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.344 dolardan, gram altın 6.441 liradan,

gümüş 68.35 dolardan,

Brent petrol 93.08 dolardan,

Bitcoin 63.304 dolardan işlem görüyor.

