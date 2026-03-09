Son Mühür/ Osman Günden- Bornova’nın genç yetenekleri, hem spor sahalarında hem de bilim kürsülerinde elde ettikleri uluslararası başarılarla göğüs kabartmaya devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye şampiyonluklarıyla adından söz ettiren milli sporcu Beren Aksoy ile matematik olimpiyatlarında dünya finallerine adını yazdıran İsmail Sinan Tursun’u makamında ağırladı. Anneleriyle birlikte gerçekleşen bu anlamlı ziyarette, Bornova’nın gurur tablosunu oluşturan genç dâhiler ve sporcular, başarı hikâyelerini Başkan Eşki ile paylaşırken, eğitime ve spora verilen desteğin bir nişanesi olarak tabletle ödüllendirildi.

Geleceğin yıldızlarına Bornova Belediyesi’nden tam destek

Ulusal ve uluslararası arenada sergiledikleri üstün performansla Bornova’nın adını dünyaya duyuran öğrenciler, elde ettikleri madalyaların mutluluğunu Başkan Ömer Eşki ile birlikte yaşadı. Ziyaret sırasında gençlerin azmi ve disiplinli çalışma temposu takdirle karşılanırken, Bornova Belediyesi’nin genç yeteneklerin her zaman arkasında olduğu vurgulandı. Başkan Eşki, Bornova’nın potansiyelini simgeleyen bu başarıların kendilerine büyük bir umut aşıladığını ifade ederek, çocukların bilim ve sporun aydınlık yolunda ilerlemeleri için tüm imkânların seferber edileceğini dile getirdi. Ailelerin desteğinin bu süreçteki kritik rolüne de değinen Eşki, disiplin ve inancın birleştiği her noktada başarının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Tramplenin altın kızı: Beren Aksoy’dan şampiyonluk serisi

Bornova Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu öğrencisi olan milli sporcu Beren Aksoy, su sporlarındaki başarısıyla Türkiye’nin yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Genç C Kızlar kategorisinde rakiplerine fark atan Aksoy; 1 metre ve 3 metre tramplen disiplinlerinde Türkiye Şampiyonu olurken, kule ve senkronize dallarında ise Türkiye ikinciliğini elde ederek kürsüye abone oldu. Uluslararası tecrübesini geçtiğimiz yıl Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 12. Sofia Diving Cup’ta bronz madalya ile taçlandıran genç sporcu, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmanın onurunu yaşadı. Hedefinin olimpiyat seviyesinde başarılar elde etmek olduğunu söyleyen Beren’e, annesi Nur Aksoy da eşlik ederek Bornova Belediyesi’nin sunduğu motivasyonun kendileri için paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Bornova’dan New York’a uzanan matematik köprüsü

Bilim dünyasında Bornova’nın sesini duyuran bir diğer isim ise İzmir Kız Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsmail Sinan Tursun oldu. 30’a yakın ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Copernicus Matematik Olimpiyatları’nda üstün bir performans sergileyen Tursun, eleme turlarını bronz madalya ile geçerek New York’ta düzenlenecek olan Global Finallerde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Serintepe Mahallesi’nde yaşayan ve küçük yaşlardan itibaren matematiğe tutkuyla bağlı olan İsmail Sinan, dünya finallerine katılacak olmanın heyecanını Başkan Eşki ile paylaştı. Anne Gülümser Tursun ise başarının tesadüf olmadığını, sabır ve emekle örülen bu süreçte yerel yönetimin gösterdiği ilginin kendilerine büyük bir güç kattığını vurguladı.

Başkan Eşki: “Gençlerimizin hayallerine ortak oluyoruz”

Ziyaretin sonunda başarılı öğrencilere teknolojik destek sağlamak amacıyla tablet hediye eden Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi olarak eğitim ve spor odaklı projelerin artarak devam edeceğini müjdeledi. Bir yanda suyun altındaki fiziksel mücadele, diğer yanda rakamların dünyasındaki zihinsel başarının Bornova’nın çok yönlü gelişimini kanıtladığını belirten Eşki, “Evlatlarımızın dünya finallerine uzanan bu yolculuğunda yanlarında olmak bizim asli görevimizdir. Onların azmi, bizim çalışma şevkimizi artırıyor. Bornova, başarıya koşan gençlerin kenti olmaya devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.