Son Mühür - İzmir’in Balçova ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen, iki polisin şehit olduğu ve bir polisin ağır yaralandığı terör saldırısının ardından Bornova Belediyesi, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü kutlama programında değişiklik yaptı.

Bu kapsamda, bu akşam Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan Yıldırım Bekçi konseriile yarın sabah Belkahve’de düzenlenecek tüm kutlama etkinlikleri iptal edildi.

Başkan Eşki: “Milletimizin başı sağ olsun”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Yarın İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül. Her yıl bu tarihte ve öncesinde Belkahve’de ve ilçe merkezinde kutlamalar yapardık. Ancak Balçova’da yaşanan terör saldırısında iki polisimizi şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun. Bu acı günde tüm kutlamalarımızı iptal ettik. Dileriz Türkiye, gençlerinin terörize edildiği bir ülke olmaktan kurtulur; gençlerine güvenen, geleceğini onlarda arayan ve Mustafa Kemal’in 9 Eylül sabahı İzmir’i izlerken duyduğu gururla geleceğe bakan bir ülke haline tekrar gelir” dedi.