Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sosyal dayanışma projesi kapsamında sıcak çorba dağıtımına başladı. Kent Lokantası mutfağında hazırlanan çorbalar, Bornova Metro çıkışında her sabah 1000 kişiye ekmek ve suyla birlikte ikram ediliyor.

Soğuk sabahlara sıcak başlangıç

Havaların soğumasıyla birlikte Bornova Belediyesi, sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar için sıcak çorba ikramına başladı. Uygulamanın ilk günü Bornova Metro İstasyonu çıkışında, öğrenciler ve işe gidenlerin yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirildi.

Sabah 07.00’den itibaren başlayan dağıtımların, önümüzdeki günlerde Bornova’nın farklı noktalarına da yayılması planlandı.

Her gün 1000 kişiye Kent Lokantası lezzeti

Bornova Metro çıkışında her sabah 1000 kişiye, Kent Lokantası mutfağında hazırlanan çorba, yanında ekmek ve suyla birlikte ikram ediliyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan çorbalar, her gün farklı çeşitlerle sunulacak.

Uygulama, özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından büyük ilgi gördü; Bornovalılar güne sıcak bir başlangıç yaptı.

Başkan Eşki: “Her sabah sıcak bir selamla karşılayacağız”

İlk dağıtıma katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlara çorba ikram ederek güne onlarla birlikte başladı “Her sabah vatandaşlarımızı Bornova Metro girişinde sıcak çorba ikramımızla karşılayacağız. Soğuk günlerde küçük bir sıcaklık, büyük bir gülümseme yaratabiliyor. Afiyet olsun.” dedi.

Başkan Eşki, uygulamanın Bornova’daki dayanışma kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı.

Dayanışma geleneği büyüyor

Bornova Belediyesi, önceki yıllarda yoğun ilgi gören sıcak çorba ikramını bu yıl da genişleterek sürdürdü. Sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri olarak görülen uygulama; öğrencilerden işçilere, emeklilerden esnafa kadar her kesimden vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye, önümüzdeki dönemde benzer dayanışma projelerini Bornova’nın diğer bölgelerine de taşımayı hedefledi.