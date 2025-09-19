Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, İZSU’nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açılan Mustafa Kemal Caddesi’nde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Geniş kaldırımlar, modern ışıklandırmalar, otopark alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle caddeye yeni bir kimlik kazandırılıyor.

Başkan Eşki çalışmaları yerinde takip etti

İlçenin en işlek arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Caddesi, Bornova Belediyesi’nin hızlı müdahalesiyle 8 Eylül’de trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece yarısı caddeye gelerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Eşki, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine yakışır bir cadde yaratmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sabrına ve gece gündüz emek veren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok yakında burası İzmir’in en güzel caddelerinden biri olacak” dedi.

Modern Bornova için prestij caddesi

Bornova Belediyesi, caddenin sadece ulaşımı kolaylaştıran bir güzergâh olmasının ötesine geçmesini hedefliyor. Yeni dönemde Mustafa Kemal Caddesi; geniş kaldırımları, modern ışıklandırması, yeşil alanları ve otopark düzenlemeleriyle Bornovalıların nefes alacağı prestijli bir yaşam alanına dönüşecek.