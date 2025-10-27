Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi ile Özel Ata Sağlık Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Meme Kanseri Farkındalık Paneli”, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde yapıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utku Tanoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökben Yüksel’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, erken tanının meme kanseriyle mücadeledeki önemi vurgulandı. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu da panele katılarak Bornova Belediyesi’nin farkındalık çalışmalarına destek verdi.

“Meme kanserinden değil, geç tanıdan korkalım”

Op. Dr. Utku Tanoğlu, meme kanserinin görülme sıklığının arttığını belirterek erken tanının hayati önem taşıdığını söyledi.

“Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Eskiden bu oran 10 kadında birdi, artık daha fazla. Kansorejen ürünlerin artışı da bunda etkili. Erken teşhisle tedavi kolaylaşıyor. Meme kanserinden değil, geç tanıdan korkalım” dedi.

Tanoğlu, genetik faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Ailesinde 40 yaş civarında meme kanseri olan kadınlar kontrollerini ihmal etmemeli. Adeti erken başlayan, geç menopoza giren veya hormonlu ürünler tüketen kadınlarda risk artar. 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine kontrol yapılmalı, 40 yaşından sonra mamografi düzenli hale getirilmelidir.”

“Düzenli kontrol hayat kurtarır”

Op. Dr. Gökben Yüksel, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. “20 yaşından sonra adet gören her kadın kendi kontrolünü yapmalı” diyen Yüksel, kadınlara düzenli muayene çağrısında bulundu. Hormon tedavilerinin tamamen zararlı görülmemesi gerektiğini ifade eden Yüksel, “Doz ve süreye dikkat edilirse hormon tedavileri güvenle uygulanabilir. Ancak gereksiz kullanım risk oluşturur” dedi.

Yüksel ayrıca yaşam alışkanlıklarının meme kanseri üzerindeki etkilerine değindi: “Obeziteden, alkolden ve yağlı gıdalardan uzak durun. Gereksiz estetik operasyonlardan kaçının. Spor yapmak, doğum yapmak ve emzirmek riski azaltır. Ailede hastalık yok diye kontrolleri ihmal etmeyin. 25-40 yaş arası kadınlara MR, sonrasında mamografi öneriyoruz.”

Bornova’da farkındalık büyüyor

Panelin sonunda katılımcılar, uzman hekimlere sorular yönelterek merak ettikleri konularda bilgi aldı. Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, kadınların erken teşhis konusunda bilinçlenmesini sağlarken toplumda farkındalık yaratmayı da hedefledi.