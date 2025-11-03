TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bornova 1877, sahasında Eskişehirspor’a 1-0 mağlup olarak üst üste 4’üncü yenilgisini aldı.

Yeşil-siyahlı ekip, son haftalardaki performans düşüşüyle birlikte ligde tehlike hattına yaklaştı.

Gol sessizliği devam ediyor

Bornova 1877, son üç maçında rakip fileleri havalandıramadı. Gol yollarında yaşadığı sıkıntı, puan tablosuna da olumsuz yansıdı.

Ligde 7 puanla 11’inci sıraya gerileyen İzmir temsilcisi, düşme hattıyla arasındaki farkı yalnızca 1 puana indirdi.

Sezona iyi başladı, sonra geriledi

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayarak 8’inci basamakta yer alan Bornova 1877, son haftalarda gösterdiği kötü performansla düşüşe geçti.

Takımın hücum hattında yaşadığı verimsizlik ve savunmadaki hatalar, alınan mağlubiyet serisinde etkili oldu.

Kritik randevu Afyon’da

Yeşil-siyahlılar bu hafta sonu deplasmanda düşme hattındaki Afyonspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova 1877, bu mücadelede hem kötü gidişe dur demek hem de moral bulmak istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, hafta boyunca galibiyet için yoğun bir hazırlık programı yürütüyor.

Taraftar umutlu

Son haftalardaki puan kayıplarına rağmen taraftarın takıma desteği sürüyor. Bornova 1877 camiası, Afyon deplasmanında alınacak galibiyetle yeniden çıkışa geçileceğine inanıyor.