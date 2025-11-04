İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi, yüzyıllardır anlatılan bir trajedinin merkezinde yer alıyor. Tarihi Birgi Ulu Camii’nin avlusunda bulunan Kral Kızı Mezarı, Bizans dönemine uzanan efsanesiyle hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgi odağı.

Mezar, Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi’nin hemen ön kısmında konumlanıyor. Yarı lahit, yarı mermer sütun görünümündeki yapının Bizans tekfurunun kızı Anastasia’ya ait olduğuna inanılıyor. Hem Bizans taş işçiliği hem de bölgedeki ustaların izlerini taşıyan mezar, mimari yapısıyla da dikkat çekiyor.

İhanet İddiası ve Ölümle Biten Kaçış

Halk arasında anlatılan efsaneye göre Anastasia, Bizans-Beylikler döneminde yaşanan savaşlarda babasına ihanet ettiği iddiasıyla cezalandırılmak istenir. Babasının bu kararı üzerine genç kız, askerlerin eline geçmemek için kaleden atlayarak yaşamına son verir. Bu trajik ölüm, yüzyıllardır bölge halkının hafızasında yer etmeyi sürdürüyor.

Anastasia’nın ölümünün ardından gömüldüğü yerin kaleye yakın bir noktada bulunduğuna inanılıyor. Bu nedenle mezarın bulunduğu alan, ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Mezar Taşındaki Ayak İzleri Merak Uyandırıyor

Kral Kızı Mezarı’nı ilginç kılan unsurlardan biri de başucundaki taş üzerinde yer alan izler. Bu izlerin, halk arasında “Anastasia’nın ayak izleri” olduğuna inanılıyor. Efsane bu noktada daha da gizemli bir hâl alıyor.

Mezar ve izlere dair herhangi bir yazılı kayıt bulunmaması, bu anlatıların günümüze yalnızca sözlü gelenekle taşınmasına neden olmuş. Bu durum, efsanenin etkisini ve gizemini daha da artırıyor.

Birgi: Tarih ve İnancın Kesiştiği Nokta

Birgi, yalnızca tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda halk inanışlarının da canlı biçimde yaşadığı bir merkez niteliğinde. Medreseler, türbeler ve mezarların oluşturduğu tarihi doku içinde Kral Kızı Mezarı, bölgeye gelenlerin mutlaka uğradığı noktalar arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, burada hem tarihin izlerini hem de yıllardır anlatılan efsanelerin ruhunu aynı anda hissedebiliyor. Çevredeki yapılar, bölgeye dair mistik atmosferi güçlendirirken, Anastasia’nın hikâyesi bu atmosferin en çarpıcı parçası olarak öne çıkıyor.

Bir Trajedinin Sessiz Tanığı

Yazılı belgelerin yokluğuna rağmen, Kral Kızı Mezarı ve Anastasia hikâyesi, Birgi’de nesilden nesle aktarılarak bugüne taşınmış durumda. Mezar taşındaki ayak izleri ile genç bir kızın trajik kaderini barındıran bu hikâye, hem yerel halkın belleğinde hem de ziyaretçilerin hafızasında derin izler bırakmaya devam ediyor.

Birgi’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri hâline gelen Kral Kızı Mezarı, tarih, efsane ve merak duygusunu içinde barındırarak geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor.