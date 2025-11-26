ABD'de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek, 50 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesi karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, yaptığı açıklamada, Dölek'in tahliye sürecini teyit etti.

Tahliye sonrası ilk Durak Chicago oldu

Avukat Seyit Şahin'in aktardığı bilgilere göre, Dr. Dölek, Teksas eyaletinin Meksika sınırında bulunan El Paso kentindeki cezaevinden salıverildikten hemen sonra avukatıyla birlikte Chicago'ya intikal etti. TASC, bu davanın gönüllü takibini üstlenen Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin imzasıyla ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını müdafaa etmek, bizim için öncelikli bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek'in özgürlüğüne kavuşması, bu sorumluluğun doğal ve sevindirici bir sonucudur" ifadelerine yer verilerek, toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Kefalet bedeli Türk-Amerikan Toplumu desteğiyle toplandı

Dr. Furkan Dölek'in serbest kalmasını sağlayan 50 bin dolarlık kefalet miktarı, TASC liderliğinde başlatılan hızlı bir kampanyayla Türk Amerikan toplumu üyelerinin sağladığı destekler sayesinde kısa sürede toplandı. Tutuksuz yargılama süreci boyunca, Dr. Dölek'in Chicago'da ikamet etmeye devam edeceği bildirildi.

İşten çıkarılma süreci

Dr. Dölek'in yaşadığı zorlu süreç, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab laboratuvarında gerçekleştirdiği kritik bir tespitle başladı. Dölek, laboratuvarda çalışan araştırmacıların sağlığını riske atan radyoaktif tehditler bulunduğunu saptadı. Bu durumu hem Amerikalı yetkililerle paylaştı hem de sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna duyurdu. Bu paylaşımın hemen ardından, Nisan 2024'te işine son verildi ve akademik araştırmalar için kendisine verilen vizesi iptal edildi.

Vize iptali ve protesto yürüyüşü gündem olmuştu

Vizesinin iptali üzerine hukuki yollara başvuran ancak girişimlerinden sonuç alamayan Dölek, son dört ay boyunca ülkede vizesiz kalmak zorunda kaldı. Bu durumu protesto etmek amacıyla Kanada'ya doğru bir yürüyüş başlatan bilim insanının bu eylemi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önde gelen kurumlarda çalışmalarıyla tanınan Dölek'in yaşadıkları ve yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü. Dölek'ten 27 Ağustos'tan itibaren haber alınamaması üzerine endişeler artmıştı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun yoğun çabaları sonucunda, Dölek'in 4 Eylül'de New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu tespit edilmişti.