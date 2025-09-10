eşiktaş, Trendyol Süper Lig’de kadro yapılanmasını sürdürürken transferi resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Kayserispor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulübün resmi açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri yer aldı.
Geçen sezon 30 maçta 5 asist
29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig’de 30 maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı. Deneyimli orta saha, Beşiktaş’ta orta alan rotasyonuna dahil olacak.