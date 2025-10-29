Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Bergama ilçesinde önceki gece etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle dönmüş, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda mahsur kalmıştı. Hadisenin akabinde İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşı ve araçları kurtarma çalışması yürütürken; Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, ilçedeki son durumu Son Mühür’e anlattı.

“En son böyle bir yağışı 20 yıl önce yaşadık”

Bergama’da şu anda herhangi bir sorunumuz kalmadı, gün içinde de devam eden çalışmalarımızı tamamlayacağız. Her şeyden önce bir can kaybımız yok, bir hayvan telefimiz yok. Bunlar bizim için önemli değerler. Mal kurtulur, yerine gelir düşüncesindeyiz ancak tabii ki de her zaman vatandaşın yanındayız. Metrekareye 130 ila 137 kilogram yağmur düştü. Belki de bir yılda görülecek kadar yağmur ile karşı karşıya kaldık. Bu nedenle de bir yoğunluk yaşadık. Olayın ardından sabaha kadar ayaktaydık. Çevreyolumuz da yeni yapıldı, ilk kışını bu mevsimde geçirecek. En son böyle bir yağışı 20 yıl önce almıştık. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası bir şehir olduğumuz için yollarımızın büyük kısmı taş döşeme. Bu yerlerde hızlı yağışlarla birlikte zaman zaman sürüklemeler meydana gelebiliyor. Bu sefer de benzer nedenlerle bazı noktalarında yolların bozulması gibi bir durum yaşadık. Çevreyolu civarındaki bir noktada su birikti ve bazı ailelerin araçlarının mahsur kalması söz konusu oldu. Aynı zamanda evi zemin ve bodrum katta olan bazı vatandaşın evlerine çamurlu suların girdiğini gördük. Dünden bugüne su çekimleri bitti, evler boşaltıldı ve temizlendi. Şu anda yıkama işlemleri yapılıyor. Böylelikle tekrar Bergama belli bir zemine oturmuş oldu” ifadelerini kullandı.

“Bergama’da bir şantiye alanı gibi çalışıyoruz”

İlçedeki tüm mağduriyetin giderilmesi için canla başla mücadele verdiklerinin altını çizen Başkan Çelik, “Ailelerimizin ihtiyacı olan destekleri sağlamak için yanlarındayız, varız. Yemeğinden tutun yakacağına, evlerinin temizlenmesine kadar belediye olarak ne gerekiyorsa bunları gidermek için seferber olduk. Tabii duyarlı vatandaşımız da var; kimileri bize ulaşıp yardım etmek için hazır olduklarını dile getirdiler. Kaymakamlığımızla, Sosyal Yardımımızla, Devlet Su İşlerimizle, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir bütün olarak çalıştık ve hep birlikte bu işin üstesinden geldik. 360 civarında bize müracaat olmuştu bu dönemde, bazıları AFAD’a ve diğer kuruluşlara da yapılmış olan mükerrer müracaatlardı. Bunların bize gelen 300 civarında başvuruya dönüş sağlayarak sorunları tespit edip çözüm getirdik. Şu anda Bergama bir şantiye gibi her alanda eksiklerini tamamlamak üzere çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“Ne ihtiyaçları varsa bize ulaşsınlar”

Kış aylarında olası benzer senaryolarla bir daha karşılaşmamak için tedbirlerini artıracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çelik, “Özellikle sorun yaşayan bölgelerle ilgili yoğun çalışmalarımız sürecek. Aynı zamanda bilgi sistemlerimiz var, bu sistemleri de yakından takip edip iyileştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bergama Belediyesi olarak Acil Afet Kriz Masası kurduk. İhtiyacı olan vatandaşımızın bir an evvel Kriz Masası’na başvurmalarını istiyoruz. Ne ihtiyaç varsa karşılanması ve destek olunması için Bergama Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yağmur ve sel gibi olaylarda çeşitli sorunlar çıkabilir, en önemli sorunlardan biri de bulaşıcı hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar konusunda tedbirli olunması, yıkama ve temizlik işlemlerinin ona göre yapılması hususunda dikkatli olmakta fayda var. Bu gibi durumlarda belediyemize ya da ilçe sağlık müdürlüğümüze başvuru yapabilirler. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni ediyor, her daim vatandaşımız için hazır olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.