BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

NO

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Hisse Oranı

Nitelik

Ağaç Adedi

Kira Süresi

Yıllık Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

AŞAĞIBEY

0

2729

140.153,00

TAM

FISTIKLIK

418

3 Yıl

26.520,00

2.387,00

10.12.2025

10:00

0

612

0

1575

0

352

0

247

2

AŞAĞICUMA

115

5

9.642,23

TAM

FISTIKLIK

28

3 Yıl

1.904,00

172,00

10.12.2025

10:05

113

2

110

56

3

AYVATLAR

104

61

153.638,63

TAM

FISTIKLIK

869

3 Yıl

36.932,50

3.324,00

10.12.2025

10:10

104

89

104

206

111

2

118

19

118

20

119

11

121

41

122

7

105

43

AŞAĞIBEY

0

1164

4

ALHATLI

132

1

81.784,41

TAM

FISTIKLIK

500

3 Yıl

21.250,00

1.912,50

10.12.2025

10:15

153

60

106

25

5

ALİBEYLİ

0

180

8.520,00

TAM

TARLA

120

3 Yıl

2.040,00

184,00

10.12.2025

10:20

6

AYASKENT

0

142

5.000,00

TAM

TARLA

88

3 Yıl

1.122,00

101,00

10.12.2025

10:25

7

BÖLCEK

0

769

26.550,00

TAM

TARLA

570

3 Yıl

7.267,50

655,00

10.12.2025

10:30

8

ÇAMKÖY

112

25

34.317,24

TAM

TARLA

170

3 Yıl

7.225,00

650,25

10.12.2025

10:35

9

ÇAMOBA

181

1

1.649,99

TAM

TARLA

42

3 Yıl

715,00

65,00

10.12.2025

10:40

10

ÇAMTEPE

174

1

28.000,00

TAM

TARLA

203

3 Yıl

6.902,00

622,00

10.12.2025

10:45

174

3

11

ÇAMAVLU

176

1

46.098,19

TAM

TARLA

125

3 Yıl

10.625,00

956,25

10.12.2025

10:50

184

19

187

6

115

8

176

59

177

3

12

GÖBELLER

109

94

206.860,50

TAM

FISTIKLIK

608

3 Yıl

51.580,00

4.642,20

10.12.2025

10:55

109

92

124

19

126

14

126

31

120

77

120

78

120

98

111

64

116

33

118

9

13

GÖBELLER

109

51

278.887,89

TAM

FISTIKLIK

900

3 Yıl

76.500,00

6.885,00

10.12.2025

11:00

109

52

109

53

109

54

109

58

109

59

109

62

14

HACIHAMZALAR

0

582

33.100,00

TAM

FISTIKLIK

135

3 Yıl

6.900,00

621,00

10.12.2025

11:05

0

598

15

HALİLAĞALAR

118

28

80.725,34

TAM

TARLA

950

3 Yıl

20.200,00

1.818,00

10.12.2025

11:10

118

12

16

KARAVELİLER

138

17

23.342,28

TAM

FISTIK ÇAMLI TARLA

180

3 Yıl

6.120,00

550,80

10.12.2025

11:15

156

22

161

92

17

KOZLUCA

139

31

8.874,72

TAM

FISTIKLIK

80

3 Yıl

2.040,00

184,00

10.12.2025

11:20

162

12

139

43

18

KADIKÖY

147

1

42.000,00

(15.000,00 m²’si Kullanılabilir)

TAM

TARLA

242

3 Yıl

6.171,00

556,00

10.12.2025

11:25

19

OKÇULAR

101

197

103.685,47

TAM

FISTIKLIK

460

3 Yıl

27.370,00

2.463,30

10.12.2025

11:30

102

34

102

39

103

268

102

60

102

135

102

29

20

OKÇULAR

101

6

152.813,30

TAM

FISTIKLIK

610

3 Yıl

36.300,00

3.267,00

10.12.2025

11:35

101

118

101

128

101

135

101

150

101

181

103

10

103

67

102

132

103

167

21

ÜRKÜTLER

161

2

29.125,91

TAM

FISTIKLIK

92

3 Yıl

7.820,00

703,80

10.12.2025

11:40

104

3

103

12

22

ÖRLEMİŞ

159

1

1.118,10

TAM

FISTIKLIK

8

3 Yıl

275,00

25,00

10.12.2025

11:45

23

AŞAĞIKIRIKLAR

Yol Kenarı ve Köy İçi

FISTIKLIK

757

3 Yıl

6.435,00

580,00

10.12.2025

11:50

24

TEKKEDERE

Yol kenarı

FISTIKLIK

106

3 Yıl

1.802,00

163,00

10.12.2025

11:55

25

YENİKENT

Köy meydanı ve tescil harici alanlar

FISTIKLIK

110

3 Yıl

1.870,00

170,00

10.12.2025

12:00

26

ALHATLI

Yol Boşluğu ve tescil harici alanlar

FISTIKLIK

40

3 Yıl

1.700,00

153,00

10.12.2025

12:05

27

AZİZİYE

Yol Boşluğu ve tescil harici alanlar

FISTIKLIK

250

3 Yıl

4.250,00

382,50

10.12.2025

12:10

28

BÖLCEK

Yol Boşluğu ve tescil harici alanlar

FISTIKLIK

280

3 Yıl

4.760,00

428,40

10.12.2025

12:15

29

GÖÇBEYLİ

Yol kenarı

FISTIKLIK

276

3 Yıl

4.700,00

423,00

10.12.2025

12:20

30

KADIKÖY

Yol Kenarı ve Köy Meydanı

FISTIKLIK

61

3 Yıl

1.050,00

95,00

10.12.2025

12:25

31

KOZLUCA

Yol kenarı

FISTIKLIK

50

3 Yıl

1.280,00

116,00

10.12.2025

13:30

32

ZAĞNOS

Yol kenarı

FISTIKLIK

256

3 Yıl

4.352,00

392,00

10.12.2025

13:35

33

KIRANLI

Yol kenarı

FISTIKLIK

110

3 Yıl

3.740,00

336,60

10.12.2025

13:40

34

Merkez Mahalleler ve Fabrika Bahçesi

Zafer, Maltepe, Selçuk, Fatih, Gaziosmanpaşa,Fevzipaşa,Atatürk,Ertuğrul,Kurtuluş,Turabey,Talatpaşa,Ulucami Mahalleleri Yol Kenarı ve Pamuk İpliği Dokuma Fabrikası Bahçesi

FISTIKLIK

2.031

3 Yıl

27.613,00

2.486,00

10.12.2025

13:45

35

DEREKÖY

107

39

64.145,66

TAM

TARLA ZEYTİNLİK

1.100

2

280.500,00

16.830,00

10.12.2025

13:50

36

TİYELTİ

116

23

11.711,00

TAM

TARLA (OTLAKİYE)

-

3

8.800,00

792,00

10.12.2025

13:55

37

ALİBEYLİ

157

1

5.682,00

TAM

TARLA

-

3

34.100,00

3.069,00

10.12.2025

14:00

No

Mahalle

Ada

Parsel

Adres

Niteliği

Yüzölçümü m²

Kira Süresi

Aylık Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

38

İSLAMSARAY

1457

1

Adnan Menderes Bulvarı No:227/12

Dükkan

20,00

3 Yıl

7.500,00

8.100,00

10.12.2025

14:05

39

ZEYTİNDAĞ

176

2

Ulus Caddesi No:6/B

Dükkan

40,00

3 Yıl

8.000,00

8.640,00

10.12.2025

14:10

40

ZEYTİNDAĞ

174

1

Lise Caddesi No:4

Arsa/Depolama Alanı

2.113,00 /

1.100,00 m² Kullanılabilir Alan

3 Yıl

15.000,00

16.200,00

10.12.2025

14:15

  1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 40 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü kira ihalesi yapılacaktır.
  2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı Salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
  3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
  4. İhalelerin muhammen kira bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
  5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
  6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
  7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
  8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale gününden bir gün önce saat 17.30’a kadar dosya halinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
  1. Gerçek kişiler;

Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi (Muhtarlık ya da E-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

  1. Tüzel kişiler;

Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

  1. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. maddesi gereğince 17.12.2025 tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
  2. Encümen (ihale komisyonu) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  3. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 143 İlan olunur.

