BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

NO Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m² Hisse Oranı Nitelik Ağaç Adedi Kira Süresi Yıllık Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Tarihi İhale Saati 1 AŞAĞIBEY 0 2729 140.153,00 TAM FISTIKLIK 418 3 Yıl 26.520,00 2.387,00 10.12.2025 10:00 0 612 0 1575 0 352 0 247 2 AŞAĞICUMA 115 5 9.642,23 TAM FISTIKLIK 28 3 Yıl 1.904,00 172,00 10.12.2025 10:05 113 2 110 56 3 AYVATLAR 104 61 153.638,63 TAM FISTIKLIK 869 3 Yıl 36.932,50 3.324,00 10.12.2025 10:10 104 89 104 206 111 2 118 19 118 20 119 11 121 41 122 7 105 43 AŞAĞIBEY 0 1164 4 ALHATLI 132 1 81.784,41 TAM FISTIKLIK 500 3 Yıl 21.250,00 1.912,50 10.12.2025 10:15 153 60 106 25 5 ALİBEYLİ 0 180 8.520,00 TAM TARLA 120 3 Yıl 2.040,00 184,00 10.12.2025 10:20 6 AYASKENT 0 142 5.000,00 TAM TARLA 88 3 Yıl 1.122,00 101,00 10.12.2025 10:25 7 BÖLCEK 0 769 26.550,00 TAM TARLA 570 3 Yıl 7.267,50 655,00 10.12.2025 10:30 8 ÇAMKÖY 112 25 34.317,24 TAM TARLA 170 3 Yıl 7.225,00 650,25 10.12.2025 10:35 9 ÇAMOBA 181 1 1.649,99 TAM TARLA 42 3 Yıl 715,00 65,00 10.12.2025 10:40 10 ÇAMTEPE 174 1 28.000,00 TAM TARLA 203 3 Yıl 6.902,00 622,00 10.12.2025 10:45 174 3 11 ÇAMAVLU 176 1 46.098,19 TAM TARLA 125 3 Yıl 10.625,00 956,25 10.12.2025 10:50 184 19 187 6 115 8 176 59 177 3 12 GÖBELLER 109 94 206.860,50 TAM FISTIKLIK 608 3 Yıl 51.580,00 4.642,20 10.12.2025 10:55 109 92 124 19 126 14 126 31 120 77 120 78 120 98 111 64 116 33 118 9 13 GÖBELLER 109 51 278.887,89 TAM FISTIKLIK 900 3 Yıl 76.500,00 6.885,00 10.12.2025 11:00 109 52 109 53 109 54 109 58 109 59 109 62 14 HACIHAMZALAR 0 582 33.100,00 TAM FISTIKLIK 135 3 Yıl 6.900,00 621,00 10.12.2025 11:05 0 598 15 HALİLAĞALAR 118 28 80.725,34 TAM TARLA 950 3 Yıl 20.200,00 1.818,00 10.12.2025 11:10 118 12 16 KARAVELİLER 138 17 23.342,28 TAM FISTIK ÇAMLI TARLA 180 3 Yıl 6.120,00 550,80 10.12.2025 11:15 156 22 161 92 17 KOZLUCA 139 31 8.874,72 TAM FISTIKLIK 80 3 Yıl 2.040,00 184,00 10.12.2025 11:20 162 12 139 43 18 KADIKÖY 147 1 42.000,00 (15.000,00 m²’si Kullanılabilir) TAM TARLA 242 3 Yıl 6.171,00 556,00 10.12.2025 11:25 19 OKÇULAR 101 197 103.685,47 TAM FISTIKLIK 460 3 Yıl 27.370,00 2.463,30 10.12.2025 11:30 102 34 102 39 103 268 102 60 102 135 102 29 20 OKÇULAR 101 6 152.813,30 TAM FISTIKLIK 610 3 Yıl 36.300,00 3.267,00 10.12.2025 11:35 101 118 101 128 101 135 101 150 101 181 103 10 103 67 102 132 103 167 21 ÜRKÜTLER 161 2 29.125,91 TAM FISTIKLIK 92 3 Yıl 7.820,00 703,80 10.12.2025 11:40 104 3 103 12 22 ÖRLEMİŞ 159 1 1.118,10 TAM FISTIKLIK 8 3 Yıl 275,00 25,00 10.12.2025 11:45 23 AŞAĞIKIRIKLAR Yol Kenarı ve Köy İçi FISTIKLIK 757 3 Yıl 6.435,00 580,00 10.12.2025 11:50 24 TEKKEDERE Yol kenarı FISTIKLIK 106 3 Yıl 1.802,00 163,00 10.12.2025 11:55 25 YENİKENT Köy meydanı ve tescil harici alanlar FISTIKLIK 110 3 Yıl 1.870,00 170,00 10.12.2025 12:00 26 ALHATLI Yol Boşluğu ve tescil harici alanlar FISTIKLIK 40 3 Yıl 1.700,00 153,00 10.12.2025 12:05 27 AZİZİYE Yol Boşluğu ve tescil harici alanlar FISTIKLIK 250 3 Yıl 4.250,00 382,50 10.12.2025 12:10 28 BÖLCEK Yol Boşluğu ve tescil harici alanlar FISTIKLIK 280 3 Yıl 4.760,00 428,40 10.12.2025 12:15 29 GÖÇBEYLİ Yol kenarı FISTIKLIK 276 3 Yıl 4.700,00 423,00 10.12.2025 12:20 30 KADIKÖY Yol Kenarı ve Köy Meydanı FISTIKLIK 61 3 Yıl 1.050,00 95,00 10.12.2025 12:25 31 KOZLUCA Yol kenarı FISTIKLIK 50 3 Yıl 1.280,00 116,00 10.12.2025 13:30 32 ZAĞNOS Yol kenarı FISTIKLIK 256 3 Yıl 4.352,00 392,00 10.12.2025 13:35 33 KIRANLI Yol kenarı FISTIKLIK 110 3 Yıl 3.740,00 336,60 10.12.2025 13:40 34 Merkez Mahalleler ve Fabrika Bahçesi Zafer, Maltepe, Selçuk, Fatih, Gaziosmanpaşa,Fevzipaşa,Atatürk,Ertuğrul,Kurtuluş,Turabey,Talatpaşa,Ulucami Mahalleleri Yol Kenarı ve Pamuk İpliği Dokuma Fabrikası Bahçesi FISTIKLIK 2.031 3 Yıl 27.613,00 2.486,00 10.12.2025 13:45 35 DEREKÖY 107 39 64.145,66 TAM TARLA ZEYTİNLİK 1.100 2 280.500,00 16.830,00 10.12.2025 13:50 36 TİYELTİ 116 23 11.711,00 TAM TARLA (OTLAKİYE) - 3 8.800,00 792,00 10.12.2025 13:55 37 ALİBEYLİ 157 1 5.682,00 TAM TARLA - 3 34.100,00 3.069,00 10.12.2025 14:00

No Mahalle Ada Parsel Adres Niteliği Yüzölçümü m² Kira Süresi Aylık Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 38 İSLAMSARAY 1457 1 Adnan Menderes Bulvarı No:227/12 Dükkan 20,00 3 Yıl 7.500,00 8.100,00 10.12.2025 14:05 39 ZEYTİNDAĞ 176 2 Ulus Caddesi No:6/B Dükkan 40,00 3 Yıl 8.000,00 8.640,00 10.12.2025 14:10 40 ZEYTİNDAĞ 174 1 Lise Caddesi No:4 Arsa/Depolama Alanı 2.113,00 / 1.100,00 m² Kullanılabilir Alan 3 Yıl 15.000,00 16.200,00 10.12.2025 14:15

Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 40 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü kira ihalesi yapılacaktır. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı Salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhalelerin muhammen kira bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale gününden bir gün önce saat 17.30’a kadar dosya halinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Gerçek kişiler;

Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi (Muhtarlık ya da E-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

Tüzel kişiler;

Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. maddesi gereğince 17.12.2025 tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır. Encümen (ihale komisyonu) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 143 İlan olunur.