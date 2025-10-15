Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Yamanlar Mahallesi’ndeki sahipsiz hayvan barınağında orman yangını senaryosu üzerinden dikkat çeken bir tatbikat düzenledi. Veteriner İşleri ve Afet İşleri müdürlüklerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta; acil durum yönetimi, hayvan tahliyesi, kurumlar arası koordinasyon ve iletişim süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

AFAD İl Müdürlüğü’nün gözlemci olarak katıldığı tatbikatta, çevre ilçe belediyelerinin afet ekipleri de yer aldı. Senaryo gereği, barınağa yaklaşan yangın nedeniyle acil eylem planı devreye alındı.

İzmir İtfaiyesi ekipleri, yangının barınağa sıçramasını önlemek için su perdesi oluşturdu. Dumandan etkilenen personel ve hayvanlar hızla güvenli alanlara tahliye edildi.

Ekipler tam koordinasyonla çalıştı

Tatbikatta Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAYK), Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri aktif rol üstlendi. BAYK ekibi, senaryo gereği ormanda mahsur kalan bir köpeği kurtararak ilk müdahalesini yaptı.

Zabıta ekipleri tahliye güzergâhlarını açık tuttu, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen personele ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Veteriner hekimler ve teknikerler, öncelikli tahliye edilecek hayvanları belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Bornova, Konak, Karabağlar ve Gaziemir belediyelerinin veteriner ekipleri, barınaktaki köpekleri nakil araçlarıyla güvenli alanlara taşıdı.

Tahliye edilen hayvanlar güvende

Tatbikatın ikinci aşamasında, tahliye edilen hayvanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı Işıkkent Hayvan Barınağı’na yerleştirildi. Burada veteriner hekimler gözetiminde sağlık kontrolleri yapıldı.

Tatbikat sonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında, koordinasyonun güçlü olduğu ve tahliye sürecinin planlandığı gibi ilerlediği belirtildi. Veteriner dışı personelin de hayvan kurtarma konusunda eğitim almasının önemine dikkat çekildi.

Başkan Önal: “Her senaryoya hazırlıklıyız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, tatbikatın önemine değinerek şunları söyledi: “Doğal afetlere karşı hem personelimizin hem de can dostlarımızın güvenliği için tüm olasılıkları önceden planlıyoruz. Bu tatbikatla ekip koordinasyonumuzu güçlendirdik, acil durumlarda daha hızlı ve organize hareket etme becerimizi geliştirdik. Amacımız, her koşulda hayvanlarımızın güvenliğini sağlamak.”

Başkan Önal, tatbikatta emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, “Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Onların her koşulda güvende kalması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.