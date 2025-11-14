BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müdürlüğümüz, Tire Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 94-95 No.’lu bölme içerisinde kalan AyşeKadın Konaklamasız Orman Parkı ve Tire Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 84,199,200,201 No.’lu bölmeler içerisinde kalan Çayırlı Konaklamalı Orman Parkı’nın işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN :

a) Adresi : Mithat Paşa Mah. Hükümet Önü Caddesi No: 14 Bayındır / İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 0 232 581 31 89/ 0 232 581 30 54

c) Elektronik posta adresi :

2. İHALEYE KONU MESİRE YERLERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ :

Niteliği İli İlçesi Köyü (Mahallesi) Mevkii Yüzölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) İzmir Tire Merkez AyşeKadın Yaylası 13,61 hektar Tesissiz 20 (Yirmi) Yıl Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) İzmir Tire Çayırlı Çayırlı 8,85 hektar Tesissiz 20 (Yirmi) Yıl

3. İHALE KONUSU İŞİN :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : 1 Adet AyşeKadın Konaklamasız Orman Parkında Ve 1 Adet Çayırlı Konaklamalı Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi işi. b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli : 164.570,00 TL (AyşeKadın Konaklamasız Orman Parkı) 160.000,00 TL (Çayırlı Konaklamalı Orman Parkı) c) Geçici teminat miktarı : 49.371,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u) (AyşeKadın Konaklamasız Orman Parkı) 48.000,00 TL ( Tahmin edilen bedelim % 30’ u ) (Çayırlı Konaklamalı Orman Parkı)

4. İHALENİN :

a) Yapılacağı yer : Mithat Paşa Mah. Hükümet Önü Caddesi No: 14 Bayındır / İZMİR adresindeki İhale Salonu

b) Tarih ve saati : AyşeKadın Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi ihalesi : 27.11.2025 Saat:11.00

Çayırlı Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi ihalesi : 27.11.2025 Saat:14.30

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç), İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge (Kamu kurumlarından istenmeyecek), Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI) :

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve her bir ihale için 500,00(Beşyüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, T.C. Ziraat Bankası Bayındır Şubesi’ndeki IBAN TR 4500 0100 0139 1273 6523 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir. Teklifler, 27/ 11 / 2025 Perşembe günü AyşeKadın Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi ihalesi için saat 10:00’ a kadar, Çayırlı Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi ihalesi için saat 14:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı’na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

Not:20.05.2025 tarih ve 15588128 sayılı yazı gereği İhaleye giren yüklenicinin sermaye şirketi olması durumunda sermaye şirketinin %51 ve üzeri hisse sahibi olan kişi veya kişiler sözleşmelere kefil olarak imza atacaktır.