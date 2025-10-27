3.Lig 4. Grup’ta oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Altay derbisinin ardından Karşıyaka Spor Kulübü’nde hakem kararlarına yönelik tepkiler sürüyor. Yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Aygün Cicibaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na seslenerek, ayrıcalık değil adalet, saygı ve eşitlik talep ettiklerini açıkladı.

Cicibaş, yaptığı açıklamada, “Karşıyaka olarak geçtiğimiz sezondan bu yana TFF’nin taraflı uygulamalarının hedefi haline geliyoruz. 3. Lig, adeta göz ardı ediliyor. Canlı yayın eksikliği ve VAR sisteminin bulunmaması, hakem hatalarının herhangi bir yaptırımla karşılaşmamasına yol açıyor. Bu hataların bedelini sahada mücadele eden oyuncularımız, yönetimimiz ve büyük taraftarımız ödüyor. Eğer Karşıyaka’nın başarısı istenmiyorsa bunu açıkça söyleyin. Biz ayrıcalık istemiyoruz; sadece adil ve eşit bir değerlendirme istiyoruz. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

Teknik direktörden üç kritik pozisyon vurgusu

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de maçta yaşandığını öne sürdükleri üç kritik hakem kararına dikkat çekti. Basatemür, Altay’ın eşitlik golünde yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen, orta sahada Alpay’a yapılan faulde kırmızı kartın gösterilmediğini ve uzatma dakikalarında Yasin’in Altay kalecisi tarafından düşürülmesine rağmen penaltının verilmediğini belirtti.

Basatemür, “Hakem hataları konusunda çok net üç pozisyon var. Diğer ufak tefek kararları saymıyoruz. Attıkları gol öncesi ofsayt, orta sahadaki kırmızı kart ve atılmayan penaltı çok bariz pozisyonlar. Herkesin gözü önünde yaşandı. Ancak bunlar için bahane üretmeyeceğiz. Oyuncularımızla maç sonrası değerlendirme yaptık ve kendi eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Takım olarak daha iyi işler yapabilecek kapasitedeyiz; bunu sahada tekrar göstereceğiz” dedi.

Taraftar ve kulüp tepkisi büyüyor

Karşıyaka camiası, bu maçla birlikte hakem kararlarına yönelik tepkilerini sosyal medyada ve kulüp açıklamalarıyla dile getiriyor. Başkan Cicibaş ve teknik heyet, yapılan hataların yalnızca maçın sonucunu değil, kulübün geleceğini de etkilediğini vurgulayarak, adil yönetim çağrısını yineliyor.