TFF 3. Lig’de mücadele eden Karşıyaka, bu sezon yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür yönetiminde adeta küllerinden doğdu.

Kariyerinde Turgutluspor, Somaspor ve Menemen FK gibi kulüplerde mütevazı bütçelerle başarılı sonuçlar elde eden 52 yaşındaki teknik adam, yeşil-kırmızılılarda da farkını kısa sürede ortaya koydu.

Basatemür, amatör liglerden keşfettiği genç oyuncularla yakaladığı başarı grafiğini İzmir ekibine taşıyarak, Karşıyaka’da yıllardır süren şampiyonluk özlemini dindirmek için iddialı bir kadro kurdu.

Kolej havasında takım: Yeni bir Karşıyaka modeli

Yeni sezona başlarken takımın neredeyse tamamı değişti. Sadece Ferdi kadroda kalırken, Burhanettin Basatemür yönetiminde Karşıyaka adeta baştan inşa edildi.

Tolga Ünlü, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Ensar Akgün ve Mücahit Aslan gibi tecrübeli isimlerin yanına genç yetenekler Yasin Uzunoğlu, Mehmet Güneş ve Onur İnan eklendi. Ortaya çıkan “kolej takımı havası” ile yeşil-kırmızılılar, ligde dikkat çeken bir ivme yakaladı.

6 maçta 5 galibiyet: Zirveye oturdular

Sezona fırtına gibi başlayan Karşıyaka, ilk 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışına damga vurdu. Basatemür’ün takımı, hem hücumda hem savunmada disiplinli bir oyun anlayışıyla dikkat çekerken, futbolseverlerden de tam not aldı.

Yeni statüyle birlikte genç oyunculara daha fazla şans tanıyan Karşıyaka, bu sistemin en başarılı örneklerinden biri haline geldi. Kulüp, hem sportif başarı hem de oyuncu gelişimi açısından bu sezonun en çok konuşulan takımlarından biri olmayı başardı.

Genç yetenekler vitrine çıktı

Karşıyaka’nın bu sezonki performansı sadece puan tablosunda değil, transfer piyasasında da yankı uyandırdı. Burhanettin Basatemür’ün keşfettiği genç futbolcular, kısa sürede üst lig ekiplerinin radarına girdi.

İzmir temsilcisinde forma giyen birçok genç oyuncu, performanslarıyla TFF 2. Lig ve 1. Lig kulüplerinin takibine alınmış durumda.

Cicibaş’tan TFF’ye ziyaret

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu, Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Ziyarette futbol gündemi ve altyapı projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, dostane bir atmosferde geçen buluşmanın sonunda karşılıklı forma takdimi yapıldı.

Cicibaş, Hacıosmanoğlu’na Karşıyaka forması hediye ederken, federasyon başkanından A Milli Takım forması aldı.