Son Mühür/ Merve Turan - Balçova Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla “Geçmişten Günümüze Unutulan Lezzetleri Gün Yüzüne Çıkarıyoruz” sloganıyla anlamlı bir etkinliğe imza atacak. İlçede düzenlenecek Gerdan Tatlısı Yarışması, hem Balçovalıları buluşturacak hem de kültürel mirasa sahip çıkılmasını sağlayacak.

Gerdan tatlısı için yarışacaklar

Etkinlik kapsamında düzenlenecek Gerdan Tatlısı Yarışması, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00–16.00 arasında Adalet ve Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilecek. Mahalleler arası olarak planlanan yarışma, geçmişten gelen tatların yeniden hatırlanmasına katkı sağlayacak.

Yarışmanın jürisinde gastronomi dünyasının tanınmış isimleri yer alacak. Ünlü televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu, ünlü şef Ahmet Güzelyağdöken, gastronomi yazarı ve tıp doktoru Nejat Yentürk ile alanında uzman akademisyenler en lezzetli gerdanı belirleyecek.

Katılımcılara tüm malzemeler belediyeden

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Mahalle Yaşam Alanları üzerinden başvurularını yapabilecek. Yarışmada kullanılacak tüm malzemeler Balçova Belediyesi tarafından sağlanacak.

Katılımcılar, kendilerine temin edilecek malzemelerle gerdan tatlılarını hazırlayarak jüri üyelerinin beğenisine sunacak.Etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara özel ödüller, diğer katılımcılara ise sürpriz hediyeler verilecek.

Başkan Yiğit: “Geleneksel mutfağımızı yaşatmak istiyoruz”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinliğin kültürel miras açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Geleneksel mutfağımızı yaşatmak, geçmişin tatlarını bugünün sofralarına taşımak istiyoruz. Bu yarışma hem kültürel mirasımıza sahip çıkmamızı hem de komşuluk kültürümüzü güçlendirmemizi sağlayacak güzel bir buluşma olacak.”

Geçmişle bugünü buluşturan lezzet şöleni

Balçova Belediyesi’nin düzenlediği bu özel etkinlik, geçmişle bugünü lezzet dolu bir sofrada buluşturacak. Etkinlik, hem Balçovalıların birlikteliğini güçlendirecek hem de unutulmuş tatların yeniden hatırlanmasını sağlayacak.