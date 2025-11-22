Son Mühür/ Osman Günden - Balçova Belediyesi’nin seçim döneminde duyurduğu İstihdam Ofisi, “İşin Balçova” sloganıyla hizmete açıldı. İlçede iş arayanlarla işverenleri doğru şekilde buluşturmayı amaçlayan merkez, düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Açılışa CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve CHP Meclis Üyesi Salih Küçükbayrak da katıldı.

Başkan Yiğit: “Söz verdiğimiz projelerden birini daha hayata geçirdik”

Açılışta konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, projenin seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sosyal ve ekonomik sıkıntıların arttığı bu dönemde işsizlik önemli bir sorun. Belediyeler tek başına bunu çözemez ama özel sektörle güçlü iletişim kurarak büyük adımlar atabiliriz. İstihdam Ofisi tam olarak bu ihtiyaca yanıt verecek” dedi.

Yiğit, ilçedeki alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve serbest bölgelerde nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Balçovalıları bu fırsatlarla buluşturmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijital kayıt sistemiyle hızlı ve güvenilir eşleşme

Balçova Belediyesi’nin hayata geçirdiği İstihdam Ofisi, kullanıcı dostu dijital kayıt sistemiyle dikkat çekiyor.

– Vatandaşlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden sisteme girerek “Kayıt Ol” butonuyla CV oluşturabiliyor.

– İş arayanlar uygun ilanlara başvurabiliyor.

– İşverenler de aynı sistem üzerinden personel taleplerini iletebiliyor.

Yeni model sayesinde iş arayanlarla işverenlerin hızlı, güvenilir ve doğru şekilde eşleşmesi hedefleniyor. Projenin, Balçova’nın ekonomik ve sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacağı belirtiliyor.