Son Mühür- Türkiye’de gıda güvenliği tartışmaları sürerken Ticaret Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı.

Onlarca firmanın yer aldığı listede, ünlü baklavacıların gıda boyasıyla yakalanması dikkat çekti. Çay, süt, et ve bal ürünlerinde de usulsüzlükler tespit edildi.

Ünlü baklavacılarda gıda boyası şoku

Açıklanan listenin en çok konuşulan kısmı tatlı sektörüne ait oldu.

Hacıoğlu Baklava’nın “Fıstıklı Special Baklava” ürününde gıda boyası belirlendi. (Parti/Seri No: STT: 06.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle)

Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur markasının “Fıstıklı Sarı Burma Baklava”sında da aynı şekilde gıda boyası tespit edildi. (Parti/Seri No: STT: 22.11.2024 – İl/İlçe: Ankara/Yenimahalle)

Çayda hile

Listeye yalnızca tatlılar değil, içecekler de girdi.

Özen Çay Sanayi’ye ait Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg) ürününde gıda boyası tespit edildi. (İl: Rize/Güneysu – Parti No: 01564627)

Süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta

Konya merkezli firmaların süt ürünlerinde ciddi sorunlar saptandı:

Doğasan İnş. Otom. Tur. Danışmanlık ve Reklamcılık – Osman Tavşan firmasına ait tulum peyniri, yoğurt ve tereyağı çeşitlerinde bitkisel yağ, nişasta ve yağ oranı düşüklüğü görüldü.

Yekta Süt Ürünleri markalı eritme peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

Gümüş Süt ve Süt Ürünleri (Hasan Küçük) eritme peynirinde de nişasta tespit edildi.

Et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat karışımı

Et sektöründe yapılan incelemeler de çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı:

Altınay Et Mamulleri’ne ait dilimli piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Büyük markalardan Bayazıt Et ve Et Ürünleri’nin “Isıl işlem görmüş sucuk” ürününde kanatlı eti tespit edildi.

Antalya ve Kocaeli’de satılan bazı köfte ve kıyma ürünlerinde ise sakatat karışımı bulundu.

Bal ve baharatlarda tağşiş

Doğal olduğu iddia edilen bal ve baharatlarda da usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Merbal, Canpetek ve Saf Natural Bal markalarının süzme bal ürünlerinde tağşiş tespit edildi.

Ekim Baharat’ın “Tatlı Toz Kırmızı Biber” ürününde domates bulundu.

Hasırcılar Baharat’ın “Kekik” ürününde yabancı maddeye rastlandı.