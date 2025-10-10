Manavgat Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı "suç örgütü", "yolsuzluk", "rüşvet" ve "irtikap" iddialarını içeren soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın kilit anlarından biri olan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in, iş insanı Cengiz Coşar’dan makamında 110 bin avro rüşveti baklava kutusu içerisinde alırken suçüstü yakalanma anının çarpıcı detayları yer aldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan ayında gelen ihbar üzerine Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yardımcıları, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarını kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

41 şüpheli gözaltına alındı: Tutuklu sayısı 11'e düştü

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in makamında rüşvet alırken polis ekiplerince yakalanması olayın seyrini değiştirdi. Bu gelişmenin ardından, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil olmak üzere, iki başkan yardımcısı, meclis üyeleri ve iş insanlarının da bulunduğu toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18’i başlangıçta tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla, 7’si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. İlerleyen süreçte bazı şüphelilerin serbest kalmasıyla dosyada tutuklu kalanların sayısı 11’e geriledi. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamedeki pazarlık detayları: %30 komisyon iddiası

İddianamede tanık ve müşteki ifadeleri, rüşvet pazarlığının boyutlarını ortaya koydu. Turizmci iş insanı Zafer Süral, ifadesinde, inşaat işlerini normalde Cengiz Coşar’ın yaptığını ancak belediye baskısıyla işi Mehmet Ali Fansa’ya verdiğini anlattı. Süral, ardından Başkan Yardımcısı Tüter ve Başkan Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün kendisini araca çağırarak işi Coşar’a verebileceğini söylediklerini kaydetti. Süral, pazarlıkta toplam brüt kazancın yüzde 30’unun istendiğini, Coşar’ın ise en fazla yüzde 10 teklif edebileceğini ilettiğini aktardı. Bu duruma karşılık Tüter ve Gül’ün "Tamam sen başla sonra bakarız" yanıtını verdiğini belirten Süral, Coşar’a fazla teklif ettiği paranın bu kişilere verileceğini düşündüğünü söyledi. Cengiz Coşar da savcılığa verdiği ifadesinde, Tüter ve Gül'ün kendisinden brüt kazancın yüzde 30’unu nakit olarak talep ettiklerini doğruladı.

Suçüstü anı ve Tüter’in savunması: "Boşluğuma geldi, kumpas kuruldu"

Suç duyurusunun ardından harekete geçildiği belirtilen iddianamede, 4 Temmuz 2025 günü Cengiz Coşar’ın Tüter’in ofisine giderek içinde 110 bin avro bulunan baklava kutusu ile viski poşetini Tüter’in ayağının dibine bıraktığı anlar yer aldı. Konuşmaların kayda alındığı belirtilen iddianamede, Coşar’ın "Zafer abinden şey olan var ya komisyon" dediği, Tüter’in "Ne kadar var?" diye sorduğu ve "110 bin avro var" cevabını aldığı, ardından Coşar’a "Tamam sen bir yere bir şey deme" dediği kaydedildi. Mehmet Engin Tüter ise savcılık ifadesinde, parayı "boşluğuna geldiği için" kabul ettiğini, ancak hemen sonrasında pişman olup kumpas kurulduğunu düşünerek parayı iade etmek için koridora çıktığını, ancak Coşar’ın ayrıldığını ve akabinde polis baskınının geldiğini iddia etti. Başsavcılık, Tüter’in bu beyanını "suçtan kurtulmaya yönelik" görerek itibara değer bulmadı.

Başsavcılıktan Başkana yönelik sert ifadeler: "Suçtan kurtulmaya yönelik beyan"

İddianamede ifadesine yer verilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, olaydan rüşvetin suçüstü yapılmasıyla haberdar olduğunu, eylemin kendi bilgisi ve onayı dahilinde olmadığını savunarak iştirakinin söz konusu olmadığını öne sürdü. Ancak Başsavcılık, iddianamesinde; Tüter ve yeğen Gül’ün iştirak halinde müştekiye karşı "İcbar suretiyle irtikap" suçunu işlediklerini belirtti. Ayrıca, Başkan Niyazi Nefi Kara’nın ve diğer örgüt yöneticilerinin somut olaya doğrudan iştirakleri tespit edilemese bile, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen atılı 'İrtikap' suçundan fail olarak sorumlu oldukları görüşüyle yargılanmalarını talep etti. Resmi görevi olmayan Hüseyin Cem Gül’ün ise irtikap suçundan sorumlu olacağı belirtildi.