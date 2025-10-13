Rize Merkez Çay Çarşısı’nda inşa edilen 29 metrelik dev çay bardağı, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çay kültürünün simgesi haline gelen bina, sosyal medyada farklı pozlarla öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, uzaktan fotoğraf çekerek bardağı ellerinde tutuyormuş gibi veya sırtlarında taşıyormuş gibi gösteren yaratıcı kareler paylaşıyor. İçerisinde kafeler, sergi alanları ve çeşitli sosyal mekanların bulunduğu yapı, kısa sürede Rize’nin en popüler fotoğraf noktalarından biri haline geldi.

Ziyaretçilerden ilginç pozlar

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, dev çay bardağı ile etkileşimde bulunmanın farklı yolları tercih ediliyor. Kimileri bardağı avuçlarının içine sığdırıyormuş gibi poz verirken, kimileri ise bardağı adeta sırtlarında taşıyormuş gibi gösteriyor. Bu yaratıcı kareler, şehrin tanıtımına katkı sağlıyor ve çay bardağına olan ilgiyi artırıyor.

Bakan Yerlikaya da akıma katıldı

Hafta sonu Rize’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına eşlik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dev çay bardağı önünde fotoğraf çektirerek akıma katıldı.

Bakan Yerlikaya, bardağı elinde tutuyormuş gibi poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşımında “Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde” ifadelerine yer verdi.