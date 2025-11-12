Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, milletvekillerinin SGK prim borçlarına ilişkin yönelttiği sorulara yanıt verirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni SGK’ya en çok borcu olan kurum olarak gösterdi ve siyasi parti bazında borç dağılımına dikkat çekti.

İzmir'in borcu belli oldu

Bakan Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarının toplam tutarını ve bu borçlardaki siyasi yelpazeyi ortaya koyan verileri paylaştı. Işıkhan, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla belediyeler, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin SGK’ya olan toplam borcunun 234,2 milyar liraya ulaştığını belirtti. Borç tahsilinde siyasi ayrım yapılmadığını vurgulayan Işıkhan, SGK’yı finansal olarak güçlü tutma zorunluluğunun altını çizdi.

Bu kapsamda en çok borcu olan belediyeleri açıklayan Bakan Işıkhan, listenin birinci sırasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 16 milyar liralık prim borcu ile zirvede olduğunu ifade etti. Ardından gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8 milyar lira ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 7 milyar lira borcu bulunduğu bilgisini verdi. Genel tabloda ise SGK’ya en borçlu ilk 10 belediyenin 8’inin Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden oluştuğunu, ilk 50 belediyenin 35’inin de aynı partiye ait olduğunu ekledi.