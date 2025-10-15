Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden üreticiler, “Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında İzmir’in Çeşme ilçesine düzenlenen teknik gezide uygulamalı eğitim aldı. Katılımcılara sakız ağacının yetiştirme koşulları, çoğaltma ve ürün elde etme yöntemleri sahada anlatıldı.

Üreticilere uygulamalı eğitim

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde, Didim ve Kuşadası’ndan üreticiler ile teknik personel Çeşme’ye teknik gezi gerçekleştirdi.

Geziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu başkanlık ederken, katılımcılar Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Keçeci rehberliğinde Çeşme İlçe Meteoroloji Müdürlüğü bahçesindeki gen bankasını, üretici bahçelerini ve uygulama alanlarını inceledi.

Sakız ağacının üretim süreçleri anlatıldı

Teknik gezide üreticilere, sakız ağacının yetiştirme koşulları, çoğaltma yöntemleri, ürün elde etme ve pazarlama süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcılar, havai köklendirme, bakım ve çizikleme yöntemiyle sakız elde etme uygulamalarını yerinde gözlemledi.

Üreticilerden olumlu geri dönüş

Didim ve Kuşadası’ndan gelen üreticiler, teknik gezinin kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirterek, sakız ağacı yetiştiriciliği konusunda edindikleri bilgilerin üretim süreçlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Bu kapsamda proje, bölgedeki sakız ağacı üretimini artırmayı ve ekonomik çeşitliliği güçlendirmeyi hedefliyor.