Son Mühür- Aydın’da bu yıl düzenlenen Aydın Fest konserlerinin final gecesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sahnede yaşanan protestonun ardından etkinliğin final konserine katılmadı.

Sahnede yuhalama gerilimi

Festivalin son gününde sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuşma yaptığı sırada bazı gençlerin yuhalama tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik sonrası Çerçioğlu, programın ilerleyen kısmında sahne alacak olan Semicenk konserine gitmeme kararı aldı.

281 araçlık kiralama dikkat çekti

Öte yandan Çerçioğlu yönetimindeki belediyenin, bir yıl boyunca kullanılmak üzere 281 aracı kiraladığı öğrenildi. Kiralamanın, Şerif Dalgıç’ın sahibi olduğu Giray Turizm şirketinden yapıldığı belirtildi.