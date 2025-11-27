Son Mühür- Çalışan kesimin neredeyse yüzde 50'sinin asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de barınma sorunu beslenme sorununu gölgede bırakacak gibi görünüyor.

TÜİK'in 2024 rakamlarına göre Türkiye'de yaklaşık 25 milyon kişi kiralık bir konutta yaşamını sürdürüyor.

Asal Araştırma'nın 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği 'Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?' başlıklı araştırmaya göre katılımcıların ilk sıraya yerleştirdiği sorun, barınma sorunu oldu.

İlk sırada barınma var...



Her 100 kişiden 23'ü kira ve konut fiyatlarındaki artışı ilk sıraya yerleştirdi.

Barınmanın ardından listeye damga vuran neden olarak gıda fiyatlarındaki artış gösterildi.

Her 100 kişiden 17'sine göre ekonominin en önemli sorunu gıda fiyatlarında görülen artışlar.

Konut ve kiralardaki artışla gıdadaki yükselmenin ardından listenin üçüncü sırasında enflasyon geliyor.

Her 100 kişiden 11'i enflasyonun yüksekliğinin en önemli sorun olduğunu düşünüyor.

Ekonomi yönetimi diyenlerin oranı...



Araştırmada ekonomi yönetimini işaret edenlerin oranı yüzde 4.9 olarak görülürken, yaşanan liyakatsizliğin oranının sadece yüzde 3.3'de kaldığı, kamuda israf diyenlerin oranının ise yüzde 2.2 olduğu görüldü.

