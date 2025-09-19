Bir süredir sabit kalan akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yeniden başlıyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt tarifelerini doğrudan etkiliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam beklendiğini duyurdu.

Petrol fiyatları dalgalanıyor

Çarşamba günü 68,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,55 dolar seviyesinde tamamladı. Dün 67,30 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrol, 19 Eylül Cuma günü uluslararası piyasalarda 67,15 dolardan işlem görüyor.

19 Eylül 2025 İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 54,16 TL

Motorin: 55,66 TL

LPG: 26,68 TL