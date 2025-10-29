Son Mühür- Uzmanlara göre, yeni modellerin satış başarısı Apple’ın yapay zekâ teknolojilerindeki yavaş ilerlemesine dair yatırımcı endişelerini önemli ölçüde hafifletti. Özellikle iPhone serisine yönelik talebin, şirketin gelir tablosuna güçlü bir ivme kazandırdığı vurgulanıyor.

Hisselerde yüzde 13’lük artış

Apple hisseleri, 9 Eylül’deki ürün lansmanlarından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Bu artışla birlikte şirket, yılın ilk yarısında yaşadığı düşüşü telafi ederek yeniden yükseliş trendine girdi.

“iPhone satışları ekosistemi güçlendiriyor”

Northlight Asset Management Yatırım Direktörü Chris Zaccarelli, Apple’ın başarısında iPhone satışlarının kilit rol oynadığını belirtti. Zaccarelli, “iPhone, Apple’ın gelir ve kârının yarısından fazlasını oluşturuyor. Ne kadar çok telefon satarlarsa, kullanıcılarını o kadar fazla kendi ekosistemlerine dahil edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Çin rekabetine rağmen yükseliş

Yılın başlarında Çin pazarındaki yoğun rekabet ve Asya ekonomilerine uygulanan yüksek ABD tarifeleri nedeniyle zorluklar yaşayan Apple, güçlü iPhone talebiyle bu durumu tersine çevirmeyi başardı. Evercore ISI’nin analizine göre, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerini aşması ve Aralık dönemine yönelik tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Üçüncü teknoloji devi

Apple, 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Nvidia ve Microsoft’un ardından bu eşiği geçen üçüncü teknoloji şirketi oldu. 4,5 trilyon doları aşan değeriyle Nvidia zirvede yer alırken, Microsoft ikinci sıradaki konumunu koruyor.